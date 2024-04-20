19:20
USD 89.02
EUR 94.77
RUB 0.95
Происшествия

В Кыргызстане задержан казахстанец, находившийся в международном розыске

В Кыргызстане задержан казахстанец, находившийся в международном розыске. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

По его данным, Госкомитет получил информацию, что в Кыргызстане скрывается иностранный гражданин, который намеревался совершить ряд тяжких преступлений, в том числе разбойные нападения.

«В рамках следственно-оперативных мероприятий установлен и задержан неоднократно судимый гражданин Казахстана С.А.А., 1990 года рождения. С ноября 2022-го он находился в международном розыске. Чтобы избежать наказания, осенью 2023 года он незаконно пересек государственную границу и скрывался в Кыргызстане», — сообщили в ГКНБ.

С.А.А. водворен в СИЗО-1, проводятся следственно-оперативные мероприятия.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/292127/
просмотров: 286
Версия для печати
Материалы по теме
Задержан член ОПГ Кольбаева — председатель айыльного кенеша Ананьевского аймака
Сын основателя рынка «Мадина» задержан за финансирование ОПГ
На Иссык-Куле у женщины обманом забрали 45 голов скота и оформили на нее кредит
На рудник «Кумтор» питание поставляет собственная служба с февраля 2023 года
Нашли еще одну фирму Кольбаева. Должна была поставлять продукты на Кумтор
Судебную систему очищают от судей, имеющих связь с Матраимовым и криминалитетом
Оборот денег через электронные кошельки. В СИЗО выявили схему финансирования ОПГ
Били подследственных и вымогали деньги. Задержан экс-начальник ИВС Джалал-Абада
Задержан экс-мэр Чолпон-Аты. Его подозревают в передаче земли Камчи Кольбаеву
Государству вернули участок около базы «Каракол». Принадлежал ОПГ Кольбаева
Популярные новости
Задержан бывший начальник филиала Службы земельных ресурсов Задержан бывший начальник филиала Службы земельных ресурсов
Проливные дожди затопили жилые дома Джалал-Абада Проливные дожди затопили жилые дома Джалал-Абада
Обвиняемого в&nbsp;подрыве машины экс-сотрудника СБУ в&nbsp;Москве задержали в&nbsp;Кыргызстане Обвиняемого в подрыве машины экс-сотрудника СБУ в Москве задержали в Кыргызстане
Задержан экс-замглавы Службы антимонополии. Призывал к&nbsp;массовым беспорядкам Задержан экс-замглавы Службы антимонополии. Призывал к массовым беспорядкам
Бизнес
Блокировка TikTok лишает граждан развития бизнеса и&nbsp;культуры&nbsp;&mdash; Сергей Соколов Блокировка TikTok лишает граждан развития бизнеса и культуры — Сергей Соколов
Финансовый отчет ОсОО &laquo;Микрокредитная компания &laquo;Ала-Тоо Кредит&raquo; Финансовый отчет ОсОО «Микрокредитная компания «Ала-Тоо Кредит»
Финансовый отчет ОсОО &laquo;Микрокредитная Компания &laquo;Кемин&raquo; Финансовый отчет ОсОО «Микрокредитная Компания «Кемин»
&laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo; стал частью международной инвестиционной группы Visor «Халык Банк Кыргызстан» стал частью международной инвестиционной группы Visor
20 апреля, суббота
19:09
Вырубка в сквере на улице Профессора Зимы в Бишкеке законна — мэрия Вырубка в сквере на улице Профессора Зимы в Бишкеке зак...
18:30
21 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:10
Развивать госязык с помощью Siri предложил Акылбек Жапаров компании Apple
18:04
Госстрой взялся за проверку пирсов на Иссык-Куле
17:50
Реконструкция стадиона в Бишкеке: глава Футбольного союза раздал поручения