В Кыргызстане задержан казахстанец, находившийся в международном розыске. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

По его данным, Госкомитет получил информацию, что в Кыргызстане скрывается иностранный гражданин, который намеревался совершить ряд тяжких преступлений, в том числе разбойные нападения.

«В рамках следственно-оперативных мероприятий установлен и задержан неоднократно судимый гражданин Казахстана С.А.А., 1990 года рождения. С ноября 2022-го он находился в международном розыске. Чтобы избежать наказания, осенью 2023 года он незаконно пересек государственную границу и скрывался в Кыргызстане», — сообщили в ГКНБ.

С.А.А. водворен в СИЗО-1, проводятся следственно-оперативные мероприятия.