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Задержан член ОПГ Кольбаева — председатель айыльного кенеша Ананьевского аймака

Задержан член ОПГ Камчи Кольбаева — председатель айыльного кенеша Ананьевского айыльного аймака Иссык-Кульской области М.С.К. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

По его данным, управление ГКНБ по Иссык-Кульской области установило, что М.С.К., пользуясь покровительством криминалитета, долгое время незаконно пользовался 42 гектарами сельскохозяйственных земель на территории Ананьевского айыльного аймака, без уплаты налогов и правоудостоверяющих документов.

пресс-центра ГКНБ
Фото пресс-центра ГКНБ. Задержанный

28 марта его задержали по подозрению в организации и руководстве самовольным захватом земельного участка. 29 марта решением Каракольского городского суда М.С.К. водворен в СИЗО № 23 на два месяца. 
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/290331/
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