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Общество

Кыргыздипсервис сдает в аренду резиденцию МИДа

В Министерстве иностранных дел ИА «24.kg» рассказали, какой особняк ГП «Кыргыздипсервис» сдает в аренду.

Гостевой дом (резиденция МИД КР) приобретен 18 июля 2006-го в соответствии с «Положением о Фонде развития и материального поощрения учреждений системы МИД КР», утвержденным постановлением правительства КР 16.05.2000 г. № 271 на условиях самофинансирования путем проведения тендера в соответствии с «Законом о госзакупках КР».

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В реестре объектов государственной собственности КР, формируемом Фондом по управлению госимуществом, вышеуказанное здание числится под порядковым № 109 в реестре административных зданий МИД КР (данная информации доступна на информационном портале ФУГИ КР на официальном сайте Фонда portalfgi.page.kg).


Согласно Уставу КДС, предприятие осуществляет функции по:
— предоставлению на условиях аренды зданий, жилых/нежилых помещений иностранным представительствам и их сотрудникам, международным организациям (их представительствам) и/или их проектам, юридическим и физическим лицам (как на территории КР, так и за ее пределами), а также обеспечению эксплуатации этих зданий и помещений»,
— осуществлению иных видов риэлтерской деятельности в соответствии с законодательством КР.

Кроме того, предприятие вправе определять цены и тарифы на соответствующие услуги, предоставляемые в рамках его уставной деятельности, в порядке, установленном законодательством КР.
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