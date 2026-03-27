23:33
USD 87.45
EUR 100.75
RUB 1.07
Общество

Школу с детьми с инвалидностью выселяют из здания в Кара-Балте. Ответ мэрии

Коллектив частной школы — образовательного комплекса «Билим» в Кара-Балте обратился в 24.kg. По словам педагогов, сегодня представители мэрии при участии правоохранительных органов начали процедуру выселения учреждения из здания.

В мэрии Кара-Балты отреагировали на сообщение. По словам представителя муниципалитета, здание принадлежало городу, но 5 сентября 2025 года его передали государству.

«9 марта 2026 года был заключен договор с новым арендатором. В здании находятся несколько организаций, после смены владельца все они, кроме школы «Билим», перезаключили с ним новый договор аренды», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/367838/
просмотров: 301
Версия для печати
Популярные новости
Рубль уверенно дорожает, немного выросли доллар и&nbsp;евро. Курс валют на&nbsp;26&nbsp;марта Рубль уверенно дорожает, немного выросли доллар и евро. Курс валют на 26 марта
С&nbsp;1&nbsp;июля начнут платить по&nbsp;1,2 тысячи сомов на&nbsp;детей до&nbsp;трех лет. Подробности С 1 июля начнут платить по 1,2 тысячи сомов на детей до трех лет. Подробности
Бесплатная замена бессрочных водительских прав завершится 31&nbsp;марта Бесплатная замена бессрочных водительских прав завершится 31 марта
Ленинский райсуд оставил открытым вопрос об&nbsp;освобождении Махабат Тажибек кызы Ленинский райсуд оставил открытым вопрос об освобождении Махабат Тажибек кызы
Бизнес
В&nbsp;MBANK можно вернуть до&nbsp;2&nbsp;процентов при досрочном погашении рассрочки В MBANK можно вернуть до 2 процентов при досрочном погашении рассрочки
MEGA дарит 30&nbsp;ГБ интернета при подключении eSIM через MegaPay MEGA дарит 30 ГБ интернета при подключении eSIM через MegaPay
Финансовый отчет ОсОО &laquo;МКК UCH Credit&raquo; за&nbsp;2025 год Финансовый отчет ОсОО «МКК UCH Credit» за 2025 год
KICB в&nbsp;рамках Фонда озеленения высадил 700 саженцев в&nbsp;учебных заведениях страны KICB в рамках Фонда озеленения высадил 700 саженцев в учебных заведениях страны
27 марта, пятница
23:14
Минсельхоз Кыргызстана получил от Китая дроны, вызывающие искусственный дождь Минсельхоз Кыргызстана получил от Китая дроны, вызывающ...
22:59
Лига PWL. Кыргызстанка Сезим Жуманазарова обыграла соперницу из Узбекистана
22:45
Объездную дорогу в Чолпон-Ате завершат к Играм кочевников и саммиту ШОС
22:24
Школу с детьми с инвалидностью выселяют из здания в Кара-Балте. Ответ мэрии
22:14
Сборная Кыргызстана по футболу U-20 проиграла Иордании