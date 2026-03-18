Общество

Мэрия Бишкека напоминает о новой функции в приложении «Мой город»

МП «Центр цифровых технологий» напоминает о внедрении функции «Аренда муниципальной собственности» в мобильном приложении «Мой город». Об этом сообщает мэрия Бишкека.

Эта функция разработана для удобства арендаторов и позволяет существенно сэкономить время, исключая необходимость посещения учреждений и оформления бумажных документов.

С помощью этой функции пользователи могут:

  • просматривать свои договоры аренды;
  • получать уведомления о сроках оплаты;
  • оплачивать аренду и отслеживать историю операций.

Все действия осуществляются онлайн, безопасно и прозрачно.

Арендаторы уже начали пользоваться функцией и отмечают ее удобство и оперативность работы.

Мэрия Бишкека призывает жителей активно использовать цифровые сервисы для удобного и своевременного взаимодействия с муниципальными услугами.
Материалы по теме
Зачем совать пять пальцев в рот? В Бишкекском горкенеше вступились за бизнес
В мобильном приложении «Мой город» появилась новая функция для арендаторов
Мэрия Бишкека отменила постановление о сдаче в аренду земли одной из компаний
В Оше проходят рейды по выявлению лиц, сдающих квартиры в аренду без патента
Мэрия Бишкека отменяет ряд постановлений о сдаче участков в срочное пользование
Малопродуктивные пастбища предоставят гражданам для сельскохозяйственных нужд
В отношении расформированного ДУМИ мэрии Бишкека возбудили дела
Аренда квартир в Бишкеке. В каком районе столицы самое дешевое жилье
КР сможет расторгнуть договор с Казахстаном об аренде объектов на Иссык-Куле
Первый этаж школы № 67 в Бишкеке отдали в аренду — Эльвира Сурабалдиева
Популярные новости
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
Отбывающая срок в&nbsp;колонии Ирина Карамушкина просит Садыра Жапарова помиловать&nbsp;ее Отбывающая срок в колонии Ирина Карамушкина просит Садыра Жапарова помиловать ее
Программа &laquo;Схемы&raquo; ГНС выявила, как за&nbsp;пять лет разорили &laquo;Кыргызнефтегаз&raquo; Программа «Схемы» ГНС выявила, как за пять лет разорили «Кыргызнефтегаз»
Новая фотография Камчыбека Ташиева вызвала обсуждение в&nbsp;соцсетях Новая фотография Камчыбека Ташиева вызвала обсуждение в соцсетях
Бизнес
&laquo;Оптима Банк&raquo; продолжает раздавать миллионы «Оптима Банк» продолжает раздавать миллионы
Beeline продолжает поддерживать кыргызский кинематограф Beeline продолжает поддерживать кыргызский кинематограф
Успейте внести фитр-садака: в&nbsp;MegaPay это можно сделать за&nbsp;несколько минут Успейте внести фитр-садака: в MegaPay это можно сделать за несколько минут
Весенний фестиваль в&nbsp;Royal Central Park&nbsp;&mdash; празднование Нооруза 22&nbsp;марта Весенний фестиваль в Royal Central Park — празднование Нооруза 22 марта
Мэрия Бишкека напоминает о новой функции в приложении «Мой город»
