Мэрия Бишкека напоминает о новой функции в приложении «Мой город»

МП «Центр цифровых технологий» напоминает о внедрении функции «Аренда муниципальной собственности» в мобильном приложении «Мой город». Об этом сообщает мэрия Бишкека.
Эта функция разработана для удобства арендаторов и позволяет существенно сэкономить время, исключая необходимость посещения учреждений и оформления бумажных документов.
С помощью этой функции пользователи могут:
- просматривать свои договоры аренды;
- получать уведомления о сроках оплаты;
- оплачивать аренду и отслеживать историю операций.
Все действия осуществляются онлайн, безопасно и прозрачно.
Арендаторы уже начали пользоваться функцией и отмечают ее удобство и оперативность работы.
Мэрия Бишкека призывает жителей активно использовать цифровые сервисы для удобного и своевременного взаимодействия с муниципальными услугами.