Мэрия Бишкека напоминает о новой функции в приложении «Мой город»

МП «Центр цифровых технологий» напоминает о внедрении функции «Аренда муниципальной собственности» в мобильном приложении «Мой город». Об этом сообщает мэрия Бишкека.

Эта функция разработана для удобства арендаторов и позволяет существенно сэкономить время, исключая необходимость посещения учреждений и оформления бумажных документов.

С помощью этой функции пользователи могут:

просматривать свои договоры аренды;

получать уведомления о сроках оплаты;

оплачивать аренду и отслеживать историю операций.

Все действия осуществляются онлайн, безопасно и прозрачно.

Арендаторы уже начали пользоваться функцией и отмечают ее удобство и оперативность работы.

Мэрия Бишкека призывает жителей активно использовать цифровые сервисы для удобного и своевременного взаимодействия с муниципальными услугами.