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Общество

Малопродуктивные пастбища предоставят гражданам для сельскохозяйственных нужд

Согласно постановлению правительства № 243 от 22 июня 2007 года, граждане и юридические лица страны могут получить в пользование малопродуктивные пастбища для освоения и ведения сельскохозяйственного производства. Об этом сообщает Минсельхоз.

По его данным, для этого необходимо подать заявление в местную государственную администрацию по месту нахождения участка, указав категорию, площадь и обоснование использования земель. Далее документы передаются в районную комиссию, которая принимает решение о переводе (трансформации) участка в соответствующую категорию сельхозугодий.

В случае положительного решения участок включается в Государственный фонд сельскохозяйственных угодий и передается в аренду сроком до 20 лет. Арендная плата при этом устанавливается в размере земельного налога.

Обязательным условием предоставления пастбищ является повышение их продуктивности. Такой подход позволяет вовлекать в оборот неиспользуемые земли и способствует развитию агропроизводства в стране.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/335486/
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