Мэрия Бишкека отменила постановление о сдаче в аренду земли одной из компаний

Мэрия Бишкека отменила постановление о предоставлении участка ОАО «Тянь-Шань-Лада» в аренду. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

«Ранее постановлением мэрии от 16 марта 2005 года № 257 ОАО «Тянь-Шань-Лада» предоставлен в аренду на 49 лет земельный участок площадью 0,29 гектара для завершения строительства административно-бытового корпуса на улице Горького (ныне улица Анкара, 3). В ходе мониторинга установлено, что земельный участок фактически не используется. Кроме того, имеется задолженность по арендной плате. В этой связи указанное выше постановление отменено», — говорится в сообщении.

Мэрия предупреждает о недопустимости сдачи объектов муниципальной собственности в субаренду по завышенной стоимости, а также их использование в нарушение целевого назначения.