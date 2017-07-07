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Общество

Кыргыздипсервис сдает в аренду особняк с сауной и бильярдной

Госпредприятие дипломатического сервиса «Кыргыздипсервис» сдает в аренду особняк с сауной и бильярдной. Объявление размещено на сайте ГП.

Особняк площадью 608 квадратных метров расположен в жилмассиве «Киргизия-1». Прилегающая территория составляет 0,16 гектара.

Двухэтажный дом состоит из 10 комнат, 4 санузлов, сауны, бильярдной, спортзала и бара. Территория охраняется. Ежемесячная арендная плата составляет $1,8 тысячи.

В «Кыргыздипсервисе» пока не комметрируют, откуда у них особняк. В ФУГИ ИА «24.kg» пояснили, что не передавали дом на баланс ГП. 
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