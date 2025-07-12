В Оше проходят рейды по выявлению лиц, сдающих квартиры в аренду без патента

По поручению мэра южной столицы Женишбека Токторбаева в муниципальном территориальном управлении Сулайман-Тоо мэрия города Оша совместно с Налоговой службой проводит рейд по выявлению квартир, незаконно сдаваемых в аренду в многоэтажных домах.

В ходе рейда гражданам, сдающим квартиры в аренду, были выданы предупреждения о необходимости в кратчайшие сроки получить патент и разрешительные документы и вести законную арендную деятельность.

Следует отметить, что по закону для сдачи в аренду квартиры или других жилых объектов граждане обязаны получить патент в соответствующих органах и уплачивать налоги.

В отношении нарушителей закона будут применяться административные меры. В целях пресечения незаконной арендной деятельности подобные рейды будут продолжаться и в дальнейшем на регулярной основе.