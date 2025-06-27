В отношении расформированного ДУМИ мэрии Бишкека возбудили дела

В отношении департамента управления муниципальным имуществом столичной мэрии возбуждены уголовные дела. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры КР.

«В департаменте управления муниципальным имуществом мэрии Бишкека выявлены факты умышленного осуществления неверных расчетов путем внесения в официальные документы ложных сведений при аренде земельных участков. По данным фактам возбуждены уголовные дела, в настоящее время ведутся следственные действия», — говорится в сообщении.

Также установлено, что земельными участками общей площадью 0,34 гектара, рыночная стоимость которых составляет 99 миллионов 621 тысячу 724 сома, незаконно пользуются частные лица, а также не была внесена в установленные сроки арендная плата в размере 60 миллионов 798 тысяч 173 сомов.

В результате принятых прокурорских мер в муниципальную собственность возвращен земельный участок площадью 0,12 гектара, который стоит 49 миллионов 980 тысяч 536 сомов, и взыскана арендная плата в размере 35 миллионов 115 тысяч 498 сомов. В настоящее время ведутся работы по возврату оставшихся земельных участков и взысканию арендной платы.

Напомним, в мае 2025 года в рамках реорганизации системы муниципального управления по принципу «смена и правил и участников» и исключения коррупционных схем ДУМИ был расформирован по ряду причин.