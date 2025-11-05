В мобильном приложении «Мой город» появилась новая функция для арендаторов

Центр цифровых технологий сообщает о запуске новой функции в мобильном приложении «Мой город» — «Аренда муниципальной собственности». Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.
Функция разработана для удобства арендаторов и позволяет существенно сократить время, исключая необходимость посещения учреждений и оформления бумажных документов.
С помощью новой функции пользователи могут:
- просматривать свои договоры аренды;
- получать уведомления о сроках оплаты;
- оплачивать аренду и отслеживать историю операций.
Все действия осуществляются онлайн, безопасно и прозрачно.
Арендаторы уже начали пользоваться новой функцией и отмечают ее удобство и оперативность работы.