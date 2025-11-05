23:21
Общество

В мобильном приложении «Мой город» появилась новая функция для арендаторов

Центр цифровых технологий сообщает о запуске новой функции в мобильном приложении «Мой город» — «Аренда муниципальной собственности». Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

Функция разработана для удобства арендаторов и позволяет существенно сократить время, исключая необходимость посещения учреждений и оформления бумажных документов.

С помощью новой функции пользователи могут:

  • просматривать свои договоры аренды;
  • получать уведомления о сроках оплаты;
  • оплачивать аренду и отслеживать историю операций.

Все действия осуществляются онлайн, безопасно и прозрачно.

Арендаторы уже начали пользоваться новой функцией и отмечают ее удобство и оперативность работы.
