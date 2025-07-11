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Общество

Мэрия Бишкека отменяет ряд постановлений о сдаче участков в срочное пользование

Мэрия Бишкека сообщает об отмене ранее принятых постановлений о предоставлении земельных участков физическим и юридическим лицам в срочное (временное) пользование на 49 лет.

По данным пресс-службы муниципалитета, решение принято в целях повышения эффективности использования земель, находящихся в муниципальной собственности Бишкека.

Отмена постановлений касается следующих земельных участков, на которых были выявлены нарушения правил их использования:

Первомайский район:

  • участок под кафе-бар в легких конструкциях и благоустройство на улицах Туголбай Ата и Раззакова — не освоен;
  • участок под проектирование и строительство Центра греко-римской борьбы на пересечении улицы Рыскулова и проспекта Манаса — не освоен.

Октябрьский район:

  • участок под магазин, кафе и офисы в 12-м микрорайоне — не освоен;
  • участок под проектирование и строительство торгово-развлекательного центра с площадкой для выносной торговли на улице Токомбаева — не освоен;
  • участок под разработку пилотного проекта и реализации экспериментальной многоэтажной застройки жилого квартала в юго-восточном районе — не освоен;
  • участок под проектирование и строительство многоэтажного жилого дома с магазином, офисными помещениями и паркингом в 6-м микрорайоне на улице Каралаева — не освоен;
  • участок под проектирование и строительство спортивно-оздоровительного комплекса с объектами торгово-сервисного назначения на улице Токомбаева — не освоен.

Свердловский район:

  • участок под мини-футбольный зал на пересечении улиц Лермонтова и Кольбаева — не освоен;
  • участок под торговый комплекс с летней площадкой на улице Осмонкула — не освоен.

Ленинский район:

  • участок под завершение строительства культурно-оздоровительного комплекса, цеха по ремонту электрооборудования и столярной мастерской в жилмассиве «Ак-Орго» — не освоен.

«Особо отметим, что указанные участки в течение длительного времени, с момента представления (более 10-20 лет), не были освоены. Мэрией работа в этом направлении будет продолжена», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/336000/
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