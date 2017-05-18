В суде по жалобе Чолпон Джакуповой журналистам отказано в фото- и видеосъемке

Бишкекский горсуд отказал адвокатам главы Правовой клиники «Адилет» Чолпон Джакуповой в удовлетворении ходатайства о фото- и видеосъемке. Суд, приняв во внимание доводы представителя ГП КР, считает, что пока нет рассмотрения дела по существу, нет и необходимости в съемке.

Сегодня рассматривается надзорная жалоба экс-депутата парламента, главного редактора сайта Zanoza.kg Дины Масловой и журналиста Нарына Айыпа на определение Октябрьского райсуда Бишкека о запрете на выезд из страны.

Решение о запрете на выезд из Кыргызстана было вынесено в рамках очередного иска генерального прокурора о защите чести и достоинства президента.

Адвокаты Чолпон Джакуповой также заявили, что считают запрет на выезд из страны необоснованным и нарушающим конституционные права ответчиков. Юристы попросили суд отменить определение нижестоящей инстанции.