15:50
+17
USD 67.70
EUR 75.04
RUB 1.19
Общество

В суде по жалобе Чолпон Джакуповой журналистам отказано в фото- и видеосъемке

Бишкекский горсуд отказал адвокатам главы Правовой клиники «Адилет» Чолпон Джакуповой в удовлетворении ходатайства о фото- и видеосъемке. Суд, приняв во внимание доводы представителя ГП КР, считает, что пока нет рассмотрения дела по существу, нет и необходимости в съемке.

Сегодня рассматривается надзорная жалоба экс-депутата парламента, главного редактора сайта Zanoza.kg Дины Масловой и журналиста Нарына Айыпа на определение Октябрьского райсуда Бишкека о запрете на выезд из страны.

Решение о запрете на выезд из Кыргызстана было вынесено в рамках очередного иска генерального прокурора о защите чести и достоинства президента.

Адвокаты Чолпон Джакуповой также заявили, что считают запрет на выезд из страны необоснованным и нарушающим конституционные права ответчиков. Юристы попросили суд отменить определение нижестоящей инстанции.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/52084/
просмотров: 233
Версия для печати
Материалы по теме
В суде объяснили, почему Чолпон Джакуповой запретили выезжать из страны
Нарын Айып сомневается в объективности судей
В Кыргызстане наградили многодетных матерей
Belokon Holdings: Решение суда Кыргызстана не признают в Латвии
В суде по делу о теракте в Посольстве КНР в Бишкеке допросили имама
Алмазбек Атамбаев и глава ГКНБ обсудили борьбу с терроризмом и экстремизмом
Суд по делу Канжара Кадыралиева приостановили
Кыргызский суд приговорил Максима Бакиева к пожизненному заключению. Заочно
Независимый союз журналистов просит отозвать иски к СМИ
Ошский горсуд оправдал чекистов УГКНБ Кызыл-Кии, избивших предпринимателя
Популярные новости
Текебаев написал доклад в&nbsp;СИЗО и&nbsp;передал его для ознакомления на&nbsp;волю Текебаев написал доклад в СИЗО и передал его для ознакомления на волю
&laquo;Мои 24&raquo;. Один день из&nbsp;жизни работников кладбища «Мои 24». Один день из жизни работников кладбища
У&nbsp;кыргызстанцев появилась возможность проверить прописку в&nbsp;режиме онлайн У кыргызстанцев появилась возможность проверить прописку в режиме онлайн
В&nbsp;ДУМК назвали примерную дату начала орозо В ДУМК назвали примерную дату начала орозо
Бизнес
К&nbsp;лету готовы: расширение сети газозаправочных станций &laquo;Гaзпрoмнeфть&raquo; К лету готовы: расширение сети газозаправочных станций «Гaзпрoмнeфть»
Обналичивание долларов в&nbsp;банкоматах ОАО Росинбанк 24/7 Обналичивание долларов в банкоматах ОАО Росинбанк 24/7
Beeline поддержит стартаперов Кыргызстана на&nbsp;инвест-шоу Akkula-Tank Beeline поддержит стартаперов Кыргызстана на инвест-шоу Akkula-Tank
Выиграй один из&nbsp;трех смартфонов от&nbsp;MegaCom! Выиграй один из трех смартфонов от MegaCom!