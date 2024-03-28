В Бишкеке обсудили госполитику в религиозной сфере

Состоялось заседание экспертного совета при президенте по укреплению национального единства и религиозной политике. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

На мероприятии обсуждались темы, обозначенные в повестке дня, — проблемы, связанные с межэтническими отношениями и государственной политикой в религиозной сфере, а также вопросы по выработке рекомендаций и предложений для принятия эффективных мер в этом направлении.

Напомним, что состав экспертного совета утвержден указом президента № 67 от 12 марта 2024 года.