В незаконной передаче земли обвинили сотрудников Бишкекглавархитектуры

Прокуратура Бишкека провела проверку исполнения земельного и градостроительного законодательства. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

По данным ведомства, ответственные должностные лица МП «Бишкекглавархитектура» нарушили временное положение «О порядке определения и оформления границ земельного участка при многоквартирном жилом доме» и, злоупотребляя должностным положением, внесли в официальные документы заведомо ложные сведения. Они незаконно подготовили проект придомового земельного участка (ПЗУ) многоквартирного жилого дома.

В результате земельный участок площадью 1247,86 квадратных метра стоимостью 49 миллионов 980 тысяч 536 сомов незаконно перешел в частную собственность. Муниципалитету причинен ущерб в особо крупном размере.

По результатам проверки прокуратура столицы возбудила уголовное дело по статьям 337 «Злоупотребление должностным положением» и 346 «Служебный подлог» УК КР.