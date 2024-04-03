16:49
USD 89.35
EUR 95.88
RUB 0.97
Происшествия

В незаконной передаче земли обвинили сотрудников Бишкекглавархитектуры

Прокуратура Бишкека провела проверку исполнения земельного и градостроительного законодательства. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

По данным ведомства, ответственные должностные лица МП «Бишкекглавархитектура» нарушили временное положение «О порядке определения и оформления границ земельного участка при многоквартирном жилом доме» и, злоупотребляя должностным положением, внесли в официальные документы заведомо ложные сведения. Они незаконно подготовили проект придомового земельного участка (ПЗУ) многоквартирного жилого дома.

В результате земельный участок площадью 1247,86 квадратных метра стоимостью 49 миллионов 980 тысяч 536 сомов незаконно перешел в частную собственность. Муниципалитету причинен ущерб в особо крупном размере.

По результатам проверки прокуратура столицы возбудила уголовное дело по статьям 337 «Злоупотребление должностным положением» и 346 «Служебный подлог» УК КР. 
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/290653/
просмотров: 378
Версия для печати
Материалы по теме
В Баткене автомобили стоимостью 4,1 миллиона сомов переданы государству
Ущерб 14 миллионов сомов. На сотрудников Ошского горсуда завели уголовное дело
В Иссык-Ате бывшее здание школы незаконно отдали мечети
В Джалал-Абаде незаконно усыновили двух детей и вывезли из страны
В Караколе у женщины отобрали дом и избили. В Генпрокуратуре ответили депутату
В Бишкеке могут появиться диагональные переходы и «вафельная» разметка
Чиновники разрешили строить в Бишкеке гостиницу. Она угрожает безопасности людей
Это не плагиат, а концепция. Бишкекглавархитектура об эскизе малой арены
Судисполнители Базар-Коргона присвоили 60 тысяч сомов. Открыто уголовное дело
Смерть Арстана Алая. В отношении сотрудников СИЗО-31 возбуждено уголовное дело
Популярные новости
По&nbsp;подозрению в&nbsp;теракте в&nbsp;Турции задержаны граждане Таджикистана и&nbsp;Кыргызстана По подозрению в теракте в Турции задержаны граждане Таджикистана и Кыргызстана
Продолжал дело Кольбаева. Член ОПГ вымогал деньги у&nbsp;горняков Чаткала Продолжал дело Кольбаева. Член ОПГ вымогал деньги у горняков Чаткала
Полностью разрушена одна из&nbsp;крупнейших электростанций Харьковской области Полностью разрушена одна из крупнейших электростанций Харьковской области
Массовое мошенничество граждан Кыргызстана произошло в&nbsp;Москве Массовое мошенничество граждан Кыргызстана произошло в Москве
Бизнес
Почему бизнес выбирает&nbsp;О! Почему бизнес выбирает О!
Компании из&nbsp;Новосибирска представят инновации на&nbsp;MEDEXPO KYRGYZSTAN 2024 Компании из Новосибирска представят инновации на MEDEXPO KYRGYZSTAN 2024
&laquo;РСК Банк&raquo; получил сертификат программы SDG Ambition Глобального договора ООН «РСК Банк» получил сертификат программы SDG Ambition Глобального договора ООН
Скончался выдающийся банкир, первый председатель KICB Кванг Янг Чой Скончался выдающийся банкир, первый председатель KICB Кванг Янг Чой
3 апреля, среда
16:49
В Бишкеке иностранец шантажировал девушек, угрожая выложить интимные видео В Бишкеке иностранец шантажировал девушек, угрожая выло...
16:25
За ошибку в сумме вложений TBEA в ТЭЦ Бишкека чиновника уволили
16:10
В незаконной передаче земли обвинили сотрудников Бишкекглавархитектуры
16:04
Основатель Elite House Тимур Файзиев останется под стражей до мая
16:00
Орозо-2024. Календарь начала воздержания и разговения