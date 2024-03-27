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Происшествия

Ущерб 14 миллионов сомов. На сотрудников Ошского горсуда завели уголовное дело

Прокуратура Ошской области провела проверку исполнения судебных актов. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

В итоге установлено, что сотрудники Ошского городского суда, злоупотребляя должностным положением, в целях извлечения выгоды и преимуществ для других лиц своевременно не направили исполнительные листы в подразделение Службы судебных исполнителей. В результате восемь автомобилей, подлежащих конфискации, не обращены в доход государства.

Кроме того, в результате незаконных действий ответственных сотрудников Ошского городского суда, выразившихся в заведомо незаконном составлении исполнительных листов о конфискации недвижимого имущества по тяжким и особо тяжким преступлениям, семь земельных участков не приняты в государственную собственность. Причинен ущерб на общую сумму 14 миллионов 280 тысяч сомов.

Прокуратура Ошской области возбудила уголовное дело по статье 337 «Злоупотребление должностным положением» УК КР. Расследование дела поручено СО ГУ ГКНБ по Ошу и одноименной области.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/290036/
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