21:11
USD 89.51
EUR 97.10
RUB 0.97
Происшествия

В Иссык-Ате бывшее здание школы незаконно отдали мечети

В Иссык-Атинском районе государству возвращено бывшее здание школы, использовавшееся в качестве мечети. Об этом сообщает Генеральная прокуратура.

По ее данным, должностные лица Иссык-Атинской районной государственной администрации и Бирдикского айыл окмоту незаконно передали в частную собственность бывшее здание школы и прилегающий земельный участок для использования в целях, не связанных с учебно-воспитательной деятельностью, а в качестве мечети.

По результатам проверки в Иссык-Атинскую районную государственную администрацию прокуратура района внесла представление об устранении нарушений нормативного правового акта.

Здание школы с прилегающим земельным участком площадью 709 квадратных метров стоимостью 22 миллиона 84 тысячи сомов возвращено в собственность государства для последующего использования его в образовательных целях.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/289565/
просмотров: 148
Версия для печати
Материалы по теме
В Джалал-Абаде незаконно усыновили двух детей и вывезли из страны
В Караколе у женщины отобрали дом и избили. В Генпрокуратуре ответили депутату
Судисполнители Базар-Коргона присвоили 60 тысяч сомов. Открыто уголовное дело
Смерть Арстана Алая. В отношении сотрудников СИЗО-31 возбуждено уголовное дело
Генпрокурор хочет проверять Счетную палату. Ему напомнили о нормах Конституции
Генпрокуратура Кыргызстана будет контролировать Счетную палату
Федерация профсоюзов Кыргызстана незаконно передала частникам 70 объектов
Президента просят временно отстранить от должности судью Акылбека Адимова
Проданный частникам участок на центральном рынке Узгена вернули государству
Мужчина истязал бывшую жену. Генпрокуратура просит наказать трех судей
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане произошло землетрясение магнитудой 3.9 В Кыргызстане произошло землетрясение магнитудой 3.9
Пропала после ссоры с&nbsp;мужем. В&nbsp;БЧК нашли тело Асель Жанарбек кызы Пропала после ссоры с мужем. В БЧК нашли тело Асель Жанарбек кызы
Землетрясение в&nbsp;Кыргызстане. Жертв и&nbsp;разрушений нет Землетрясение в Кыргызстане. Жертв и разрушений нет
За&nbsp;критику власти. В&nbsp;Нарыне задержан известный акын Аскат Жетиген За критику власти. В Нарыне задержан известный акын Аскат Жетиген
Бизнес
Криптовалюта в&nbsp;Кыргызстане. Как не&nbsp;стать жертвой мошенников Криптовалюта в Кыргызстане. Как не стать жертвой мошенников
Осторожно, подделка! Как распознать контрафакт и&nbsp;где купить оригинал Осторожно, подделка! Как распознать контрафакт и где купить оригинал
Acıbadem: Операция по&nbsp;глубокой стимуляции мозга возвращает полноценную жизнь Acıbadem: Операция по глубокой стимуляции мозга возвращает полноценную жизнь
Дома, торговые центры и&nbsp;зона без авто. В&nbsp;Бишкеке построят комплекс Dastan city Дома, торговые центры и зона без авто. В Бишкеке построят комплекс Dastan city
20 марта, среда
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 21 марта: дожди Прогноз погоды в Кыргызстане на 21 марта: дожди
20:49
В Иссык-Ате бывшее здание школы незаконно отдали мечети
20:18
Завод «Джунда» в Кара-Балте может производить 850 тысяч тонн топлива
19:57
Задержан судисполнитель Сокулукского района. Вымогал 50 тысяч сомов
19:43
Wildberries начал принимать сертификаты соответствия, выданные в Кыргызстане