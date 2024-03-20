В Иссык-Ате бывшее здание школы незаконно отдали мечети

В Иссык-Атинском районе государству возвращено бывшее здание школы, использовавшееся в качестве мечети. Об этом сообщает Генеральная прокуратура.

По ее данным, должностные лица Иссык-Атинской районной государственной администрации и Бирдикского айыл окмоту незаконно передали в частную собственность бывшее здание школы и прилегающий земельный участок для использования в целях, не связанных с учебно-воспитательной деятельностью, а в качестве мечети.

По результатам проверки в Иссык-Атинскую районную государственную администрацию прокуратура района внесла представление об устранении нарушений нормативного правового акта.

Здание школы с прилегающим земельным участком площадью 709 квадратных метров стоимостью 22 миллиона 84 тысячи сомов возвращено в собственность государства для последующего использования его в образовательных целях.