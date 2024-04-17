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Экономика

Мораторий на проверки бизнеса. Прокуратура запретила аудировать 151 предприятие

В первом квартале 2024 года прокуратура запретила проверять соответствующим госорганам 151 субъект бизнеса. Об этом на заседании Жогорку Кенеша проинформировал генеральный прокурор Курманкул Зулушев. 

По его словам, от проверяющих органов всего в первом квартале поступило 247 заявок на проверку субъектов предпринимательства, из которых только 96 заявок удовлетворены, так как у них были основания на проверку.

Напомним, Садыр Жапаров внес изменения в свой Указ «О введении временного запрета (моратория) на проведение проверок субъектов предпринимательства» от 9 января 2024 года № 1.

«Согласно документу, до 31 декабря текущего года проверки субъектов предпринимательства и бизнеса государственными органами проводиться не будут (за исключением предприятий, в отношении которых возбуждено уголовное дело). Мера направлена на обеспечение экономической устойчивости деятельности предпринимателей и поддержки бизнеса. Если представители госорганов пришли с проверкой без какого-либо основания, без доказательств совершенного экономического преступления, вы можете связаться со мной через администрацию президента», — написал Садыр Жапаров и пообещал, что в таких случаях будут приняты меры.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/291801/
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