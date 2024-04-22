Для зачисления желающих в президентский лицей «Акылман» проведут отбор среди учащихся 6-х классов из числа сирот, детей из уязвимых групп населения, малоимущих семей — ударников и отличников. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила главный специалист управления школьного, внешкольного и дополнительного образования МОиН Айнура Кусеинова.

По ее словам, обучение ведется на кыргызском и английском языках, углубленные занятия идут по естественно-научному, математическому и техническому направлениям.

Регистрация в онлайн-режиме пройдет c 22 апреля до 2 мая, первые два этапа тестирования также онлайн, третий — офлайн на местах.

Директор президентского лицея «Акылман» Эмиль Рыскулов отметил, что экзамены пройдут по математике, истории, логике, русскому и кыргызскому языкам. По математике предусмотрено 25 вопросов, по остальным предметам — по 15.

Для открытого и прозрачного отбора создана комиссия.

Сейчас в лицее обучается 72 ребенка. На новый, 2024/25 учебный год планируется отобрать столько же плюс 10 кандидатов, которые смогут поступить в лицей в случае отказов со стороны отобранных школьников.

По словам Эмиля Рыскулова, за время интенсивного обучения уже можно заметить прогресс у учащихся, особенно по английскому языку, поскольку на нем ведут физику, химию, математику и другие предметы.

Ученики участвуют в олимпиадах по различным предметам в Кыргызстане. Троих планируют отправить в мае в Астану (Казахстан) на олимпиаду по робототехнике.

Президентский лицей «Акылман» создан летом 2023-го, финансируется за счет фонда главы государства и подчиняется непосредственно ему.

«В первой четверти детям было тяжело, адаптироваться помогали психологи и педагоги. Для учителей это тоже был вызов в эмоциальном плане. У нас 31 педагог, средний возраст — 35 лет», — сказал Эмиль Рыскулов.

Он заметил, что свободного времени у детей не бывает до вечера, поскольку каждая минута рассчитана, работают кружки, спортивные секции и другое. Предусмотрено пятиразовое питание.

Глава лицея призвал родителей обращать внимание на здоровье детей. После приема учащихся в прошлом году провели медосмотр, у многих выявили стоматологические проблемы.