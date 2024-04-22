Президент встретился с министром иностранных дел Великобритании

Президент Садыр Жапаров сегодня принял министра иностранных дел Великобритании — лорда Дэвида Кэмерона, прибывшего в страну с официальным визитом в рамках турне по Центральной Азии. Приветствуя лорда Кэмерона Садыр Жапаров отметил важную роль Великобритании во внешней политике Кыргызстана на западном направлении.

Как сообщает администрация президента, разговор между сторонами шел о перспективах кыргызско-британского двустороннего сотрудничества, в том числе в политической, торгово-экономической, инвестиционной, энергетической и транспортной сферах.

Кроме того, обсуждались возможности расширения взаимодействия двух стран по вопросам образования и сезонной трудовой миграции. Не обошли стороной Садыр Жапаров и Дэвид Кэмерон актуальные темы региональной и международной повестки дня.

В заключении глава внешнеполитического ведомства Великобритании выразил признательность президенту Кыргызской Республики за теплый прием. Дэвид Кэмерон подчеркнул важность развития и укрепления сотрудничества между Кыргызстаном и Великобританией в различных областях, а также отметил его большой потенциал.

Садыр Жапаров, подводя итоги встречи, выразил уверенность в том, что официальный визит Дэвида Кэмерона в Кыргызстан придаст новый импульс многоплановому кыргызско-британскому сотрудничеству.