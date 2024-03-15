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В Джалал-Абаде незаконно усыновили двух детей и вывезли из страны

Прокуратура Ала-Букинского района Джалал-Абадской области выявила факт незаконной выдачи свидетельств о рождении. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре.

По данным ведомства, проверка показала незаконное усыновление и вывоз двух детей из страны.

Возбуждено уголовное дело по статьям 379 «Подделка документов», 185 «Незаконные действия по усыновлению» и 188 «Незаконный вывоз ребенка» Уголовного кодекса.

В Ала-Букинском районе сотрудниками Кок-Серекского центра семейной медицины 15 февраля и 15 июля 2022 года гражданкам К.Н. и Ч.Н. выданы справки о рождении ребенка, на основании которых межрегиональным отделом департамента регистрации населения Аксыйского района выданы два свидетельства о рождении.

Однако в Кок-Серекском айыл окмоту в 2022 году принято всего 56 родов, а К.Н. и Ч.Н. в списке рожениц не состоят. Женщины на момент регистрации рождения ребенка находились за пределами Кыргызстана и по поддельным документам незаконно усыновили детей и вывезли их из Кыргызстана.

В результате нарушены требования статей 45 «Порядок усыновления ребенка» и 47 «Недопустимость посреднической деятельности с коммерческой целью по усыновлению детей» Закона «О детях».

В настоящее время расследование уголовного дела поручено РОВД Ала-Букинского района. Проводятся следственные действия.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/289168/
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