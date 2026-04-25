«Без права на забвение»: в Бишкеке открылась выставка о жертвах войны

В парке имени Чолпонбая Тулебердиева открылась историко-документальная выставка «Без права на забвение», посвященная трагедии советских военнопленных и жертв нацистских концлагерей в годы Великой Отечественной войны.

Экспозиция развернута в выставочном зале-галерее имени Героя Советского Союза Чолпонбая Тулебердиева и доступна для посетителей до 15 мая. Проект стал результатом совместной научно-исследовательской работы Евразийской гильдии историков, Объединенной дирекции мемориальных музеев Бишкека и Центра историко-культурного наследия Кыргызско-Российского Славянского университета имени Бориса Ельцина.

Выставка построена по особому принципу — от общей картины системы нацистских лагерей на территории СССР и Европы к региональным примерам и личным историям. Посетители могут увидеть карту концлагерей, узнать о системе лагерей в Воронежской области и ознакомиться с судьбами кыргызстанцев, оказавшихся в плену. По данным исследователей, установлены имена около 2 тысяч 400 уроженцев Кыргызстана, погибших в концлагерях.

Выставку открыл кандидат исторических наук, руководитель Центра историко-культурного наследия КРСУ Леонид Сумароков. Он подчеркнул масштаб трагедии войны и ее значение для исторической памяти:

«Отечественная история — это не только даты, это огромная цена Победы. Около 27 миллионов человек погибли в Великой Отечественной войне. На оккупированных территориях уничтожено более 13 миллионов мирных граждан, миллионы умерли от голода и принудительного труда. Это страшная трагедия, которую нельзя забывать».

«Кыргызстан был частью большой страны, и война напрямую затрагивала регион. Рассматривались планы вторжения в Среднюю Азию, велась подготовка диверсионных групп. Только благодаря дипломатии и разведке удалось предотвратить расширение фронта на южные рубежи», – подчеркнул он.

Отдельное внимание на выставке уделено судьбам военнопленных.

Посетителям рассказали о жестоких условиях содержания в лагерях и массовом уничтожении людей. Приводятся как статистические данные, так и личные свидетельства узников.

Экспозиция включает редкие исторические эпизоды, в том числе историю группы красноармейцев из Центральной Азии, вывезенных в лагерь в Нидерландах, где они стали жертвами нацистской пропаганды и были впоследствии расстреляны.

Организаторы отмечают, что главная цель выставки — сохранить память о жертвах войны и напомнить о цене Победы через человеческие истории и судьбы.