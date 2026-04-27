Общество

Акция «Диктант Победы» проходит в 45 городах Кыргызстана

В Кыргызстане в шестой раз проходит акция «Диктант Победы». Вместе с ней дан старт акциям «Георгиевская ленточка» и «Окна Победы», сообщает посольство России в КР.

По его данным, в этом году диктант проходит на 45 площадках — в Бишкеке, Оше, Манасе, Кызыл-Кие, Баткене, Чолпон-Ате, Караколе, Кара-Балте, Канте и других населенных пунктах страны.

Советник-посланник дипмиссии РФ Екатерина Чистова выразила надежду на то, что после диктанта молодежь обратится к историческим документам, книгам, интернет-порталам, семейным архивам, чтобы больше узнать о тех событиях, о том, чем занимались их предки, и рассказать об этом своим сверстникам.

Отдельный блок диктанта посвящен вкладу кыргызстанцев в Победу.

«Диктант — это не просто ручка, бумага и текст, это память об 1 тысяче 418 днях боли и страдания всего советского народа. Это боль 27 миллионов жизней, которые унесла война. Сегодня некоторые люди пытаются переписать историю. Чтобы этого не происходило, нам всем нужно помнить и чтить память людей, отдавших свою жизнь. В Кыргызстане каждый четвертый уходил на войну, более 160 тысяч человек погибли на полях сражений. Они своими мужеством, доблестью и честью защищали родных и близких, чтобы мы сегодня жили под мирным небом», — отметил депутат Жогорку Кенеша Карим Ханджеза.

Напомним, «Диктант Победы» — это всероссийская историческая акция на тему событий Великой Отечественной войны. Проводится ежегодно начиная с 2019-го во всех регионах России и в более чем 60 странах мира. Направлена на повышение исторической грамотности и патриотическое воспитание молодежи.

Диктант включает в себя два варианта по 25 вопросов в каждом, время ответа — 45 минут. Вопросы носят разноплановый характер: нужно вставить пропущенные слова в тексте, назвать автора поэмы, посвященной войне, на основании приведенного отрывка назвать город, событие или участника военных действий.
