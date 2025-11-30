Кто из женщин станет депутатом Жогорку Кенеша. Предварительные итоги

Женщины, победившие на выборах в Жогорку Кенеш. Предварительные итоги.
Округ № 1
Камила Талиева — 3 тысячи 58 голосов (11,66 процента).
Округ № 2
Бурун Аманова — 2 тысячи 647 голосов (9,72 процента).
Округ № 3
Махабат Мавлянова — 1 тысяча 605 голосов (9,45 процента).
Округ № 4
Нилуфар Алимжанова — 599 голосов (7,60 процента).
Округ № 5
Айгуль Ахмедова — 3 тысячи 293 голоса (10,29 процента).
Округ № 6
Айжан Тогузакова — 2 тысячи 48 голосов (6,33 процента).
Округ № 7
Гулай Машрапова — 1 тысяча 648 голосов (6,74 процента).
Округ № 8
Жылдызкан Джолдошева — 1 тысяча 894 голоса (6,13 процента).
Округ № 9
Гульнарахан Эркинбаева — 774 голоса (3,27 процента).
Округ № 10
Гульнара Баатырова — 1 тысяча 911 голосов (5,99 процента).
Округ № 11
Венера Салямова — 2 тысячи 851 голос (11,61 процента).
Округ № 12
Жылдыз Курманалиева — 1 тысяча 966 голосов (4,34 процента).
Округ № 13
Айгуль Карабекова — 8 тысяч 655 голосов (13,08 процента).
Округ № 14
Гулшаркан Култаева — 5 тысяч 654 голоса (12,17 процента).
Округ № 15
Айсаракан Абдибаева — 3 тысячи 37 голосов (5,34 процента).
Округ № 16
Медина Кайрылбекова — 8 тысяч 179 голосов (16,57 процента).
Округ № 17
Чолпон Эсенаманова — 3 тысячи 868 голосов (9,55 процента).
Округ № 18
Гулжан Сатиева — 4 тысячи 834 голоса (10,98 процента).
Округ № 19
Рыскуль Акимжанова — 1 тысяча 77 голосов (3,04 процента).
Округ № 20
Гулмира Асекова — 420 голосов (4,15 процента).
Округ № 21
Жылдыз Садырбаева — 1 тысяча 267 голосов (5,44 процента).
Округ № 22
Гуля Кожокулова — 843 голоса (2,96 процента).
Округ № 23
Эльвира Сурабалдиева — 7 тысяч 511 голосов (26,36 процента).
Округ № 24
Гульнара Акимбаева — 1 тысяча 950 голосов (9,56 процента).
Округ № 25
Эркеайым Сейитказиева — 2 тысячи 120 голосов (7,2 процента).
Округ № 26
Джамиля Исаева — 2 тысячи 879 голосов (12,72 процента).
Округ № 27
Гулкан Молдобекова — 4 тысячи 349 голосов (9,91 процента).
Округ № 28
Рахат Жунушбаева — 2 тысячи 708 голосов (11,74 процента).
Округ № 29
Гулсункан Жунушалиева — 2 тысячи 367 голосов (11,67 процента).
Округ № 30
Жылдыз Таалайбек кызы — 2 тысячи 362 голоса (12,89 процента).