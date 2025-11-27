На Сурдлимпийских играх кыргызстанцы завоевали золотые и бронзовые медали

В Токио завершились XXV Сурдлимпийские игры, где сборная Кыргызстана завоевала две золотые и четыре бронзовые медали. Об этом сообщила пресс-служба Государственного агентства физической культуры и спорта.
В Играх приняли участие более 3 тысяч спортсменов из 81 страны. Разыграны медали в 19 видах спорта.
«Сборную КР представляли 18 спортсменов по вольной, греко-римской борьбе, таэквондо, дзюдо и настольному теннису. По итогам турнира наши соотечественники завоевали в общей сложности шесть медалей», — говорится в сообщении.
Обладателями бронзовых наград стали Динмухамед Бигелдиев (67 килограммов, греко-римская борьба), Нарту Абдрахманов (97 килограммов, греко-римская борьба), Байсалбек Орозали уулу (60 килограммов, дзюдо) и Азамат Мавлонов (80 килограммов, таэквондо).
Справка 24.kg
Сурдлимпийские игры (Deaflympics) — крупнейшие международные спортивные соревнования для спортсменов с нарушениями слуха. Они проводятся раз в четыре года и признаны Международным олимпийским комитетом. Сурдлимпийское движение началось в Париже в 1924 году. Его особенность заключается в том, что организация и управление Играми полностью осуществляются Международным комитетом спорта глухих (ICSD).