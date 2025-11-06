22:35
USD 87.45
EUR 100.76
RUB 1.08
Общество

Титул «Мисс Земля-2025» получила 21-летняя модель из Чехии Натали Пушкинова

На Филиппинах подведены итоги Международного конкурса красоты «Мисс Земля». Победу завоевала чешская модель Натали Пушкинова. Россиянка Елизавета Гурьянова вошла в число 12 финалисток, сообщило информационное агентство URA.RU.

Кроме того, представительница Украины пробилась в восьмерку сильнейших.

Примечательно, что победа представительницы Европы в этом конкурсе является редким событием, а участница из славянской страны не удостаивалась титула с 2012 года.

Конкурс «Мисс Земля» занимает место в «большой четверке» международных конкурсов красоты вместе с «Мисс Вселенная», «Мисс Мира» и менее известным «Мисс Интернешнл».

История конкурса началась в 2001 году. Согласно формату состязания, жюри определяет четырех победительниц. Наиболее престижным считается звание «Мисс Земля», однако также присуждаются титулы королев других стихий: воздуха, огня и воды. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/349945/
просмотров: 187
Версия для печати
Материалы по теме
В Чехии из-за кражи кабелей остановили движение десятков поездов
Экс-участницу конкурса «Мисс Европа» осудили за домогательства к пенсионеру
Невидимые проблемы миграции: жизнь кыргызской диаспоры в Чехии
Московский Музей Победы представит в Кыргызстане выставку «Парады Победы. 1945»
На конкурсе «Мисс мира» впервые победила представительница Таиланда
«Мисс Кыргызстан — 2025» примет участие в конкурсе «Мисс мира — 2025»
Погранслужба Кыргызстана приняла эстафету Победы от коллег из Казахстана
Выставка «Жеңиш адабияты. История, которая нас объединяет» открылась в Бишкеке
В Кыргызстане вышла книга к 80-летию Победы, посвященная фронтовым историям
Кыргызстан присоединился к проекту «Победа 9/45»
Популярные новости
Света меньше&nbsp;&mdash; тариф больше: кыргызстанцам предложили безлимит Света меньше — тариф больше: кыргызстанцам предложили безлимит
Началось строительство города Асмана&nbsp;&mdash; крупнейшего урбанистического проекта в&nbsp;КР Началось строительство города Асмана — крупнейшего урбанистического проекта в КР
В&nbsp;Кыргызстане изменили правила допуска иностранных автомобилей к&nbsp;эксплуатации В Кыргызстане изменили правила допуска иностранных автомобилей к эксплуатации
В&nbsp;Бишкеке ожидаются заморозки. Прогноз погоды на&nbsp;3-5 ноября В Бишкеке ожидаются заморозки. Прогноз погоды на 3-5 ноября
Бизнес
Бизнес без границ: смарт POS-терминал 3-в-1 от&nbsp;MegaPay Бизнес без границ: смарт POS-терминал 3-в-1 от MegaPay
Elite House запускает &laquo;Оранжевую пятницу x4&raquo;&nbsp;&mdash; время теплых цен Elite House запускает «Оранжевую пятницу x4» — время теплых цен
&laquo;Айыл Банк&raquo; представил&nbsp;KP на&nbsp;региональном круглом столе UNEPFI в&nbsp;Брюсселе «Айыл Банк» представил KP на региональном круглом столе UNEPFI в Брюсселе
Тариф Exclusive от&nbsp;MEGA: связь премиум-класса и&nbsp;особые условия в&nbsp;KARVEN Тариф Exclusive от MEGA: связь премиум-класса и особые условия в KARVEN
6 ноября, четверг
22:21
Титул «Мисс Земля-2025» получила 21-летняя модель из Чехии Натали Пушкинова Титул «Мисс Земля-2025» получила 21-летняя модель из Че...
22:00
Кабинет налогоплательщика. Почему его нужно открыть каждому кыргызстанцу
21:45
Рейд на остановках Бишкека. На штрафстоянку забрали 27 машин
21:24
На конкурсе красоты «Мисс Вселенная» в Таиланде произошел скандал
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 7 ноября: без осадков