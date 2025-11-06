Титул «Мисс Земля-2025» получила 21-летняя модель из Чехии Натали Пушкинова

На Филиппинах подведены итоги Международного конкурса красоты «Мисс Земля». Победу завоевала чешская модель Натали Пушкинова. Россиянка Елизавета Гурьянова вошла в число 12 финалисток, сообщило информационное агентство URA.RU.

Кроме того, представительница Украины пробилась в восьмерку сильнейших.

Примечательно, что победа представительницы Европы в этом конкурсе является редким событием, а участница из славянской страны не удостаивалась титула с 2012 года.

Конкурс «Мисс Земля» занимает место в «большой четверке» международных конкурсов красоты вместе с «Мисс Вселенная», «Мисс Мира» и менее известным «Мисс Интернешнл».

История конкурса началась в 2001 году. Согласно формату состязания, жюри определяет четырех победительниц. Наиболее престижным считается звание «Мисс Земля», однако также присуждаются титулы королев других стихий: воздуха, огня и воды.