Общество

Для движения транспорта открыли дорогу Нарын — Жаны-Жол

Фото Минтранса. В Нарыне открыта для движения дорога Нарын — Жаны-Жол

В Нарынском районе вновь открыта для движения автомобильная дорога Нарын — Жаны- Жол. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций КР.

По ее данным, временное открытие дороги прошло после специальной комиссии, в состав которой вошли представители районной государственной администрации, сотрудники профильных ведомств и эксперты. Они проверили состояние дороги на месте и убедились, что она безопасна для движения.

Напомним, что 8 марта около 17.45 на участке дороги Нарын — Жаны- Жол произошел камнепад, что создало опасную ситуацию на дороге. В связи с этим движение временно ограничили для обеспечения безопасности водителей и пассажиров.

Министерство призывает граждан соблюдать Правила дорожного движения и учитывать погодные условия при поездках.
Материалы по теме
Кабмин создал госдирекцию по строительству дороги Барскоон — Бедель
Автодорогу Арал — Казарман расчищают от камнепада
Участок автодороги север — юг очищен от камнепада
В этом году в КР отремонтируют 457 километров дорог и построят 22 моста
В 2025-м Минтранс построил и отремонтировал более 1,5 тысячи километров дорог
И. о. министра транспорта. Комитет ЖК без обсуждения одобрил кандидата
На трассе Бишкек — Ош произошел камнепад: есть жертвы
На перевале Тоо-Ашуу введено ограничение для большегрузов
На дорогу к Токтогульской ГЭС сошел камнепад
Минтранс Кыргызстана озвучил рекордные доходы отрасли: рост почти в три раза
Популярные новости
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
В&nbsp;Бишкеке в&nbsp;начале недели будут дожди. Прогноз погоды на&nbsp;23-25 марта В Бишкеке в начале недели будут дожди. Прогноз погоды на 23-25 марта
Пять казанов бешбармака и&nbsp;100-метровый чучук приготовили в&nbsp;Нарыне к&nbsp;Ноорузу Пять казанов бешбармака и 100-метровый чучук приготовили в Нарыне к Ноорузу
Посольство РФ&nbsp;заявило о&nbsp;провокациях вокруг русского языка в&nbsp;Кыргызстане Посольство РФ заявило о провокациях вокруг русского языка в Кыргызстане
Бизнес
&laquo;Оптима Банк&raquo; предлагает агрокредит от&nbsp;19&nbsp;процентов годовых «Оптима Банк» предлагает агрокредит от 19 процентов годовых
В&nbsp;парке &laquo;Ынтымак-2&raquo; в&nbsp;Бишкеке отметили Нооруз В парке «Ынтымак-2» в Бишкеке отметили Нооруз
Как подготовиться к&nbsp;Ноорузу и&nbsp;обновиться к&nbsp;весне без суеты и&nbsp;лишних трат Как подготовиться к Ноорузу и обновиться к весне без суеты и лишних трат
Экосистемы BAKAI и&nbsp;Binance объявляют о&nbsp;запуске интеграции платежных сервисов Экосистемы BAKAI и Binance объявляют о запуске интеграции платежных сервисов
23 марта, понедельник
13:46
Рисовые поля Узгена изучают в рамках международной экспедиции Рисовые поля Узгена изучают в рамках международной эксп...
13:45
Кража на $65 тысяч в Кара-Суу: деньги поделили и купили авто
13:35
Суд освободил Махабат Тажибек: меру пресечения смягчили, в остальном отказали
13:30
Креатив от «Тазалыка». В Бишкеке вместо урн ставят старые тазики и ведра
13:18
Баткен утопает в цвету: зацвели абрикосовые сады (фото)