В Нарынском районе вновь открыта для движения автомобильная дорога Нарын — Жаны- Жол. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций КР.

По ее данным, временное открытие дороги прошло после специальной комиссии, в состав которой вошли представители районной государственной администрации, сотрудники профильных ведомств и эксперты. Они проверили состояние дороги на месте и убедились, что она безопасна для движения.

Напомним, что 8 марта около 17.45 на участке дороги Нарын — Жаны- Жол произошел камнепад, что создало опасную ситуацию на дороге. В связи с этим движение временно ограничили для обеспечения безопасности водителей и пассажиров.

Министерство призывает граждан соблюдать Правила дорожного движения и учитывать погодные условия при поездках.