Сеид Атамбаев: Работы на склоне в Кой-Таше могут привести к камнепадам

Депутат Жогорку Кенеша Сеид Атамбаев в ходе выездного осмотра территории Кой-Таш выявил факты проведения работ по разработке горного склона и строительству подъездной дороги с признаками нарушений. Об этом он сообщил на своей странице в социальных сетях.

По его словам, при визуальной оценке установлено, что на участке производится срезка склона без террасирования, отсутствуют подпорные и укрепляющие сооружения, такие как габионы и подпорные стены, а также не организована система водоотвода.

Зафиксирован несанкционированный сброс каменных масс и грунта вниз по склону. Это, по мнению депутата, создает прямую угрозу камнепадов на расположенную ниже автомобильную дорогу. При этом работы ведутся без видимых мер по обеспечению безопасности.





Сложившаяся ситуация, как отметил Сеид Атамбаев, может привести к оползневым процессам, камнепадам, разрушению дорожной инфраструктуры и создать угрозу жизни и здоровью граждан.

Особую обеспокоенность вызывает реакция местных жителей. По словам депутата, люди выражают протест и опасаются за свою безопасность. Они также просят ограничить проведение работ хотя бы в выходные дни, отмечая, что грузовые автомобили, в том числе КамАЗы, передвигаются по участку на высокой скорости.

Также кыргызстанцы просят хоть в выходные дни приостановить строительные работы, так как там ходят много туристов.