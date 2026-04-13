Сеид Атамбаев: Работы на склоне в Кой-Таше могут привести к камнепадам

Депутат Жогорку Кенеша Сеид Атамбаев в ходе выездного осмотра территории Кой-Таш выявил факты проведения работ по разработке горного склона и строительству подъездной дороги с признаками нарушений. Об этом он сообщил на своей странице в социальных сетях.

По его словам, при визуальной оценке установлено, что на участке производится срезка склона без террасирования, отсутствуют подпорные и укрепляющие сооружения, такие как габионы и подпорные стены, а также не организована система водоотвода.

Зафиксирован несанкционированный сброс каменных масс и грунта вниз по склону. Это, по мнению депутата, создает прямую угрозу камнепадов на расположенную ниже автомобильную дорогу. При этом работы ведутся без видимых мер по обеспечению безопасности.

Это может свидетельствовать о нарушениях требований строительных норм и правил, законодательства в области промышленной безопасности, экологических норм, а также правил проведения работ в горной местности.

Сложившаяся ситуация, как отметил Сеид Атамбаев, может привести к оползневым процессам, камнепадам, разрушению дорожной инфраструктуры и создать угрозу жизни и здоровью граждан.

Фото Сеида Атамбаева

Особую обеспокоенность вызывает реакция местных жителей. По словам депутата, люди выражают протест и опасаются за свою безопасность. Они также просят ограничить проведение работ хотя бы в выходные дни, отмечая, что грузовые автомобили, в том числе КамАЗы, передвигаются по участку на высокой скорости.

кыргызстанцы просят хоть в выходные дни приостановить строительные работы, так как там ходят много туристов, а грузовые машины передвигаются на большой скорости и создают пробки.
