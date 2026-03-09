10:25
Происшествия

Камни падают со склонов. В Нарыне закрыли дорогу Жаны-Жол

В Нарыне на участке Жаны-Жол из-за камнепада временно перекрыт автомобильный путь. Об этом сообщили местные службы по состоянию на 9 марта.

По словам руководителя дорожного предприятия № 41 Нургазы Доолотова, движение на участке может быть закрыто от 10 дней до двух недель, поскольку сохраняется угроза повторного схода камней со склонов.

В настоящее время сотрудники предприятия проводят мониторинг состояния горного склона.

Кроме того, на 39-м километре автодороги Бишкек — Нарын — Торугарт, в ущелье Кара-Ункур, сохраняется опасность схода снежных лавин. Из-за потепления на отдельных участках наблюдаются небольшие самопроизвольные сходы.

Водителей призывают соблюдать дистанцию не менее 500 метров и строго придерживаться Правил дорожного движения.

