Отбывающая срок в колонии Ирина Карамушкина просит Садыра Жапарова помиловать ее

Осужденная бывшая депутат Жогорку Кенеша Ирина Карамушкина просит президента Садыра Жапарова о помиловании. Об этом журналистам сообщил ее адвокат Аскар Алымкулов.

По его словам, ходатайство направлено в декабре 2025 года через администрацию колонии. Сейчас Ирина Карамушкина отбывает срок в исправительном учреждении в селе Степном.

По словам юриста, в обращении говорится, что суды не учли показания потерпевших и свидетелей, а также указано, что дом, который хотят конфисковать, был куплен на законные деньги. Кроме того, Карамушкина попросила освободить ее от дальнейшего отбывания наказания, сославшись на возраст, семью и пожилую мать.

Напомним, Бишкекский горсуд по делу о кой-ташских событиях ужесточил наказание Ирине Карамушкиной, увеличив срок наказания до восьми лет тюрьмы.

Дело по кой-ташским событиям рассматривается в суде с 2022 года. В дело добавлены эпизоды, связанные с ТЭЦ Бишкека, заводом «Дастан» и земельными участками. В одном из этих эпизодов фигурировали имена бывшего министра внутренних дел Абдылды Суранчиева и бывшего министра энергетики Аскарбека Шадиева. Всего обвиняемыми являются 20 человек, 12 из них — по кой-ташским событиям.

Бывший президент Алмазбек Атамбаев в феврале 2023 года был отпущен судом на лечение. Он улетел в Испанию и с тех пор не возвращался в Кыргызстан.

7 августа 2019 года спецназ ГКНБ предпринял попытку взять штурмом резиденцию Алмазбека Атамбаева в Кой-Таше. На следующий день общими силами МВД и ГКНБ проведена еще одна спецоперация по задержанию хозяина резиденции. Силовикам удалось вывезти из Кой-Таша Алмазбека Атамбаева. Сторонники стали бросать камни в силовиков, поджигать покрышки и мусор. За два дня столкновений пострадали 136 человек, один спецназовец скончался от пулевого ранения.

В отношении бывшего главы государства возбуждено несколько уголовных дел, в том числе по беспорядкам в селе Кой-Таш 7-8 августа 2019-го, коррупции и легализации преступных доходов. Ему также предъявили обвинение в незаконной выдаче паспортов гражданам Турции и организации массовых беспорядков в октябре 2020 года, но подсудимый был оправдан.