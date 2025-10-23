18:47
USD 87.45
EUR 101.41
RUB 1.07
Происшествия

Дело о кой-ташских событиях. Горсуд ужесточил приговор Ирине Карамушкиной

Бишкекский горсуд по делу о кой-ташских событиях ужесточил наказание Ирине Карамушкиной, увеличив срок наказания до восьми лет тюрьмы.

В отношении остальных приговор первой инстанции оставлен без изменений. Всего по делу о событиях в Кой-Таше фигурируют 20 человек.

  • Бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев приговорен к 11 годам и трем месяцам лишения свободы с конфискацией имущества и лишением государственных наград.
  • Бывший глава администрации президента Фарид Ниязов и экс-депутат Жогорку Кенеша Равшан Джеенбеков приговорены к семи годам и восьми месяцам лишения свободы, взяты под стражу в зале суда.
  • Член партии «Социал-демократы» Ирина Карамушкина приговорена к восьми годам лишения свободы.
  • Член партии «Социал-демократы» Фархад Баабиев приговорен к пяти годам и шести месяцам лишения свободы и взят под стражу в зале суда.
  • Бывший телохранитель Алмазбека Атамбаева Канат Сагымбаев приговорен к семи годам и шести месяцам лишения свободы, но освобожден из зала суда под пробацию на пять лет.
  • Экс-депутат Жогорку Кенеша Мээрбек Мискембаев приговорен к пяти годам пробационного надзора.
  • Сторонник Алмазбека Атамбаева Канат Осмоналиев приговорен к семи годам и восьми месяцам лишения свободы в колонии общего режима, но освобожден под пробационный надзор на пять лет.
  • Сторонник Алмазбека Атамбаева Рысбек Карыпбек уулу приговорен к семи годам и шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима, но освобожден под пробационный надзор на пять лет.
  • Экс-депутат Жогорку Кенеша Асель Кодуранова приговорена к трем годам пробационного надзора.
  • Официальный представитель партии СДПК Кундуз Жолдубаева — к пяти годам пробационного надзора.
  • Сторонник бывшего президента Амангельди Какебаев приговорен к трем годам пробационного надзора.
  • Бывший замгубернатора Нарынской области Исабек Абдыгазиев оставлен без наказания за истечением срока давности дела.
  • Сторонники бывшего президента Нооруз Капарбек уулу и Марат Шаменов получили по три года пробационного надзора.
  • Бывший министр энергетики Аскарбек Шадиев приговорен к 15 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима с конфискацией имущества. После освобождения ему запрещается три года занимать государственные должности.

Решение вынесла коллегия по уголовным делам Бишкекского городского суда под председательством Лейлы Байдаевой и в составе судей Урмата Маматкеримова и Нурлана Эсенбаева.

Напомним, что Лейла Байдаева ранее была адвокатом Райымбека Матраимова.

Дело по кой-ташским событиям рассматривается в суде с 2022 года. В дело добавлены эпизоды, связанные с ТЭЦ Бишкека, заводом «Дастан» и земельными участками. В одном из этих эпизодов фигурировали имена бывшего министра внутренних дел Абдылды Суранчиева и бывшего министра энергетики Аскарбека Шадиева. Всего обвиняемыми являются 20 человек, 12 из них — по кой-ташским событиям.

Бывший президент Алмазбек Атамбаев в феврале 2023 года был отпущен судом на лечение. Он улетел в Испанию и с тех пор не возвращался в Кыргызстан.

7 августа 2019 года спецназ ГКНБ предпринял попытку взять штурмом резиденцию Алмазбека Атамбаева в Кой-Таше. На следующий день общими силами МВД и ГКНБ проведена еще одна спецоперация по задержанию хозяина резиденции. Силовикам удалось вывезти из Кой-Таша Алмазбека Атамбаева. Сторонники стали бросать камни в силовиков, поджигать покрышки и мусор. За два дня столкновений пострадали 136 человек, один спецназовец скончался от пулевого ранения.

В отношении бывшего главы государства возбуждено несколько уголовных дел, в том числе по беспорядкам в селе Кой-Таш 7-8 августа 2019-го, коррупции и легализации преступных доходов. Ему также предъявили обвинение в незаконной выдаче паспортов гражданам Турции и организации массовых беспорядков в октябре 2020 года, но подсудимый был оправдан.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/348295/
просмотров: 682
Версия для печати
Материалы по теме
Семье Атамбаевых нечего требовать от кыргызского народа — Марат Тагаев
Дело Алмазбека Атамбаева и его сторонников рассмотрели в Бишкекском горсуде
Садыр Жапаров заявил о готовности помиловать Алмазбека Атамбаева
Чрезмерным назвал приговор по делу Атамбаева депутат парламента Дастан Бекешев
Дело Атамбаева. Бывшего президента приговорили к 11 годам и трем месяцам тюрьмы
Дело о событиях в Кой-Таше. Обвинение просит 11 лет тюрьмы для Атамбаева
Бишкекский горсуд оставил Султанбекова, Карамушкину и Турксевер под стражей
Дело о событиях в Кой-Таше. Опумбаев хочет, чтобы суд прошел в закрытом режиме
Бывший глава ГКНБ Орозбек Опумбаев пришел в суд по делу о беспорядках в Кой-Таше
Бишкекский горсуд рассматривает апелляцию арестованных социал-демократов
Популярные новости
Взорвалась цементная цистерна. В&nbsp;Новопокровке погибло два человека Взорвалась цементная цистерна. В Новопокровке погибло два человека
ГКНБ: Преподаватель ЖАГУ задержан за&nbsp;мошенничество ГКНБ: Преподаватель ЖАГУ задержан за мошенничество
В&nbsp;Бишкеке задержан 17-летний водитель без прав, по&nbsp;вине которого погиб подросток В Бишкеке задержан 17-летний водитель без прав, по вине которого погиб подросток
Пожар в&nbsp;жилом доме в&nbsp;Оше: президент поручил сделать ремонт за&nbsp;счет средств мэрии Пожар в жилом доме в Оше: президент поручил сделать ремонт за счет средств мэрии
Бизнес
BAKAI Travel: кешбэк 10&nbsp;процентов и&nbsp;все для путешествий в&nbsp;одном месте BAKAI Travel: кешбэк 10 процентов и все для путешествий в одном месте
Предпринимательницы КР&nbsp;смогут взять онлайн-кредит под 17&nbsp;процентов годовых Предпринимательницы КР смогут взять онлайн-кредит под 17 процентов годовых
KICB подвел первые итоги масштабной акции &laquo;Ссылка на&nbsp;успех&raquo; KICB подвел первые итоги масштабной акции «Ссылка на успех»
Жительница Бишкека уже выиграла 500 тысяч сомов от&nbsp;MBANK Жительница Бишкека уже выиграла 500 тысяч сомов от MBANK
23 октября, четверг
18:30
24 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет 24 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:14
Образовался вакуум. Федерация профсоюзов о защите прав трудящихся
18:13
Барса утвердили как символ Кыргызстана и ввели правила применения
18:03
Несчастный случай на производстве. Права иностранных работников в КР защищены
17:56
BAKAI Travel: кешбэк 10 процентов и все для путешествий в одном месте