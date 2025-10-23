Дело о кой-ташских событиях. Горсуд ужесточил приговор Ирине Карамушкиной

Бишкекский горсуд по делу о кой-ташских событиях ужесточил наказание Ирине Карамушкиной, увеличив срок наказания до восьми лет тюрьмы.
В отношении остальных приговор первой инстанции оставлен без изменений. Всего по делу о событиях в Кой-Таше фигурируют 20 человек.
- Бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев приговорен к 11 годам и трем месяцам лишения свободы с конфискацией имущества и лишением государственных наград.
- Бывший глава администрации президента Фарид Ниязов и экс-депутат Жогорку Кенеша Равшан Джеенбеков приговорены к семи годам и восьми месяцам лишения свободы, взяты под стражу в зале суда.
- Член партии «Социал-демократы» Ирина Карамушкина приговорена к восьми годам лишения свободы.
- Член партии «Социал-демократы» Фархад Баабиев приговорен к пяти годам и шести месяцам лишения свободы и взят под стражу в зале суда.
- Бывший телохранитель Алмазбека Атамбаева Канат Сагымбаев приговорен к семи годам и шести месяцам лишения свободы, но освобожден из зала суда под пробацию на пять лет.
- Экс-депутат Жогорку Кенеша Мээрбек Мискембаев приговорен к пяти годам пробационного надзора.
- Сторонник Алмазбека Атамбаева Канат Осмоналиев приговорен к семи годам и восьми месяцам лишения свободы в колонии общего режима, но освобожден под пробационный надзор на пять лет.
- Сторонник Алмазбека Атамбаева Рысбек Карыпбек уулу приговорен к семи годам и шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима, но освобожден под пробационный надзор на пять лет.
- Экс-депутат Жогорку Кенеша Асель Кодуранова приговорена к трем годам пробационного надзора.
- Официальный представитель партии СДПК Кундуз Жолдубаева — к пяти годам пробационного надзора.
- Сторонник бывшего президента Амангельди Какебаев приговорен к трем годам пробационного надзора.
- Бывший замгубернатора Нарынской области Исабек Абдыгазиев оставлен без наказания за истечением срока давности дела.
- Сторонники бывшего президента Нооруз Капарбек уулу и Марат Шаменов получили по три года пробационного надзора.
- Бывший министр энергетики Аскарбек Шадиев приговорен к 15 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима с конфискацией имущества. После освобождения ему запрещается три года занимать государственные должности.
Решение вынесла коллегия по уголовным делам Бишкекского городского суда под председательством Лейлы Байдаевой и в составе судей Урмата Маматкеримова и Нурлана Эсенбаева.
Напомним, что Лейла Байдаева ранее была адвокатом Райымбека Матраимова.
Дело по кой-ташским событиям рассматривается в суде с 2022 года. В дело добавлены эпизоды, связанные с ТЭЦ Бишкека, заводом «Дастан» и земельными участками. В одном из этих эпизодов фигурировали имена бывшего министра внутренних дел Абдылды Суранчиева и бывшего министра энергетики Аскарбека Шадиева. Всего обвиняемыми являются 20 человек, 12 из них — по кой-ташским событиям.
Бывший президент Алмазбек Атамбаев в феврале 2023 года был отпущен судом на лечение. Он улетел в Испанию и с тех пор не возвращался в Кыргызстан.
7 августа 2019 года спецназ ГКНБ предпринял попытку взять штурмом резиденцию Алмазбека Атамбаева в Кой-Таше. На следующий день общими силами МВД и ГКНБ проведена еще одна спецоперация по задержанию хозяина резиденции. Силовикам удалось вывезти из Кой-Таша Алмазбека Атамбаева. Сторонники стали бросать камни в силовиков, поджигать покрышки и мусор. За два дня столкновений пострадали 136 человек, один спецназовец скончался от пулевого ранения.
В отношении бывшего главы государства возбуждено несколько уголовных дел, в том числе по беспорядкам в селе Кой-Таш 7-8 августа 2019-го, коррупции и легализации преступных доходов. Ему также предъявили обвинение в незаконной выдаче паспортов гражданам Турции и организации массовых беспорядков в октябре 2020 года, но подсудимый был оправдан.