Дело о кой-ташских событиях. Горсуд ужесточил приговор Ирине Карамушкиной

Бишкекский горсуд по делу о кой-ташских событиях ужесточил наказание Ирине Карамушкиной, увеличив срок наказания до восьми лет тюрьмы.

В отношении остальных приговор первой инстанции оставлен без изменений. Всего по делу о событиях в Кой-Таше фигурируют 20 человек.

Бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев приговорен к 11 годам и трем месяцам лишения свободы с конфискацией имущества и лишением государственных наград.

Бывший глава администрации президента Фарид Ниязов и экс-депутат Жогорку Кенеша Равшан Джеенбеков приговорены к семи годам и восьми месяцам лишения свободы, взяты под стражу в зале суда.

Член партии «Социал-демократы» Ирина Карамушкина приговорена к восьми годам лишения свободы.

Член партии «Социал-демократы» Фархад Баабиев приговорен к пяти годам и шести месяцам лишения свободы и взят под стражу в зале суда.

Бывший телохранитель Алмазбека Атамбаева Канат Сагымбаев приговорен к семи годам и шести месяцам лишения свободы, но освобожден из зала суда под пробацию на пять лет.

Экс-депутат Жогорку Кенеша Мээрбек Мискембаев приговорен к пяти годам пробационного надзора.

Сторонник Алмазбека Атамбаева Канат Осмоналиев приговорен к семи годам и восьми месяцам лишения свободы в колонии общего режима, но освобожден под пробационный надзор на пять лет.

Сторонник Алмазбека Атамбаева Рысбек Карыпбек уулу приговорен к семи годам и шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима, но освобожден под пробационный надзор на пять лет.

приговорен к семи годам и шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима, но освобожден под пробационный надзор на пять лет. Экс-депутат Жогорку Кенеша Асель Кодуранова приговорена к трем годам пробационного надзора.

приговорена к трем годам пробационного надзора. Официальный представитель партии СДПК Кундуз Жолдубаева — к пяти годам пробационного надзора.

— к пяти годам пробационного надзора. Сторонник бывшего президента Амангельди Какебаев приговорен к трем годам пробационного надзора.

приговорен к трем годам пробационного надзора. Бывший замгубернатора Нарынской области Исабек Абдыгазиев оставлен без наказания за истечением срока давности дела.

оставлен без наказания за истечением срока давности дела. Сторонники бывшего президента Нооруз Капарбек уулу и Марат Шаменов получили по три года пробационного надзора.

и получили по три года пробационного надзора. Бывший министр энергетики Аскарбек Шадиев приговорен к 15 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима с конфискацией имущества. После освобождения ему запрещается три года занимать государственные должности.

Решение вынесла коллегия по уголовным делам Бишкекского городского суда под председательством Лейлы Байдаевой и в составе судей Урмата Маматкеримова и Нурлана Эсенбаева.

Напомним, что Лейла Байдаева ранее была адвокатом Райымбека Матраимова.

Дело по кой-ташским событиям рассматривается в суде с 2022 года. В дело добавлены эпизоды, связанные с ТЭЦ Бишкека, заводом «Дастан» и земельными участками. В одном из этих эпизодов фигурировали имена бывшего министра внутренних дел Абдылды Суранчиева и бывшего министра энергетики Аскарбека Шадиева. Всего обвиняемыми являются 20 человек, 12 из них — по кой-ташским событиям.

Бывший президент Алмазбек Атамбаев в феврале 2023 года был отпущен судом на лечение. Он улетел в Испанию и с тех пор не возвращался в Кыргызстан.

7 августа 2019 года спецназ ГКНБ предпринял попытку взять штурмом резиденцию Алмазбека Атамбаева в Кой-Таше. На следующий день общими силами МВД и ГКНБ проведена еще одна спецоперация по задержанию хозяина резиденции. Силовикам удалось вывезти из Кой-Таша Алмазбека Атамбаева. Сторонники стали бросать камни в силовиков, поджигать покрышки и мусор. За два дня столкновений пострадали 136 человек, один спецназовец скончался от пулевого ранения.

В отношении бывшего главы государства возбуждено несколько уголовных дел, в том числе по беспорядкам в селе Кой-Таш 7-8 августа 2019-го, коррупции и легализации преступных доходов. Ему также предъявили обвинение в незаконной выдаче паспортов гражданам Турции и организации массовых беспорядков в октябре 2020 года, но подсудимый был оправдан.