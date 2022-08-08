Суд по событиям в Кой-Таше. Ирину Карамушкину удалили из зала заседаний

В Первомайском районном суде Бишкека возобновилось рассмотрение дела по кой-ташским событиям.

В начале заседания экс-депутат парламента Ирина Карамушкина, проходящая обвиняемой по делу, вступила в полемику с гособвинителем. Председательствующий на процессе Азирет Медеров сделал ей замечание, которое она проигнорировала. Суд принял решение удалить обвиняемую из зала суда.

Сторонники бывшего главы государства сегодня, в годовщину кой-ташских событий, вышли на акцию протеста. У здания суда собралось около 100 человек.

В отношении Алмазбека Атамбаева возбуждено несколько уголовных дел, в том числе по беспорядкам в селе Кой-Таш 7-8 августа 2019 года, коррупции и легализации преступных доходов. Ему также предъявили обвинение в незаконной выдаче паспортов гражданам Турции и организации массовых беспорядков в октябре 2020-го, но подсудимый был оправдан.

Напомним, материалы о событиях в Кой-Таше объединили еще с двумя уголовными делами — по земельным участкам и поставкам угля на ТЭЦ. Заседания суда не проходили с мая.