10:12
USD 82.00
EUR 84.48
RUB 1.35
Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева

Суд по событиям в Кой-Таше. Ирину Карамушкину удалили из зала заседаний

В Первомайском районном суде Бишкека возобновилось рассмотрение дела по кой-ташским событиям.

В начале заседания экс-депутат парламента Ирина Карамушкина, проходящая обвиняемой по делу, вступила в полемику с гособвинителем. Председательствующий на процессе Азирет Медеров сделал ей замечание, которое она проигнорировала. Суд принял решение удалить обвиняемую из зала суда. 

Сторонники бывшего главы государства сегодня, в годовщину кой-ташских событий, вышли на акцию протеста. У здания суда собралось около 100 человек.

В отношении Алмазбека Атамбаева возбуждено несколько уголовных дел, в том числе по беспорядкам в селе Кой-Таш 7-8 августа 2019 года, коррупции и легализации преступных доходов. Ему также предъявили обвинение в незаконной выдаче паспортов гражданам Турции и организации массовых беспорядков в октябре 2020-го, но подсудимый был оправдан.

Напомним, материалы о событиях в Кой-Таше объединили еще с двумя уголовными делами — по земельным участкам и поставкам угля на ТЭЦ. Заседания суда не проходили с мая.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/241781/
просмотров: 8000
Версия для печати
Материалы по теме
Суд по событиям в Кой-Таше. Меру пресечения изменили всем, кроме Атамбаева
Суд по событиям в Кой-Таше. Один из обвиняемых доставлен принудительно
Суд по событиям в Кой-Таше. Часть заседаний пройдет в закрытом режиме
Суд по Кой-Ташу. Одного из сторонников Атамбаева удалили из зала суда
Суд по событиям в Кой-Таше. У здания Первомайского райсуда проходит митинг
События в Кой-Таше три года спустя: основные фигуранты и что с ними стало
Дело о событиях в Кой-Таше. Потерпевшая возмущена постоянным переносом заседаний
Дело о событиях в Кой-Таше. Сторонники бывшего президента скандалят в суде
Дело о событиях в Кой-Таше. Обвиняемым отказали в отводе прокуроров
Ташиев тайно посещал Атамбаева. Бывший президент продолжает откровенничать
Популярные новости
Почти в&nbsp;два раза предлагает повысить базовую часть пенсии Соцфонд Почти в два раза предлагает повысить базовую часть пенсии Соцфонд
Блогер Хасбик показал, как трапезничает в&nbsp;госрезиденции президента Кыргызстана Блогер Хасбик показал, как трапезничает в госрезиденции президента Кыргызстана
Алмазбека Атамбаева вызвали в&nbsp;клинику Москвы на&nbsp;госпитализацию Алмазбека Атамбаева вызвали в клинику Москвы на госпитализацию
Прощальный снимок. Сын Садыра Жапарова сфотографировался с&nbsp;Хабибом и&nbsp;Хасбиком Прощальный снимок. Сын Садыра Жапарова сфотографировался с Хабибом и Хасбиком
Бизнес
Как в&nbsp;Кыргызстане стать руководителем без связей Как в Кыргызстане стать руководителем без связей
Инновационное решение от&nbsp;&laquo;Банка КЫРГЫЗСТАН&raquo; Инновационное решение от «Банка КЫРГЫЗСТАН»
Победить тяжелую болезнь. Как иностранные врачи помогают лечить кыргызстанцев Победить тяжелую болезнь. Как иностранные врачи помогают лечить кыргызстанцев
Автолюбители! Теперь можно онлайн проверить штрафы, выписанные вручную Автолюбители! Теперь можно онлайн проверить штрафы, выписанные вручную
13 августа, суббота
09:30
Конкурс директоров. Сегодня тестирование пройдет в Ошской области Конкурс директоров. Сегодня тестирование пройдет в Ошск...
09:15
В Бишкеке на улице Шукурова продолжается демонтаж заборов
09:00
Температурные рекорды. Самым жарким в Бишкеке было 13 августа 1976 года
08:32
Будь как Дастан. Сотрудник милиции помог туристам из России, попавшим в ДТП
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
12 августа, пятница
23:45
Умный стол со встроенным OLED-экраном и собственной ОС показали разработчики
23:23
Исламские игры. Калидин Асикеев завоевал серебряную медаль
23:10
В Чолпон-Ате местный житель решил искупать коня прямо на пляже
23:03
Исламские игры. Айпери Медет кызы выиграла золотую медаль