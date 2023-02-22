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Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева

События в Кой-Таше. Ирину Карамушкину вызывали на допрос

Экс-депутата парламента Ирину Карамушкину вызывали на допрос в ГУВД Чуйской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, ранее бывший президент Алмазбек Атамбаев заявил, что после событий 7-8 августа 2019 года в селе Кой-Таш одного человека тайно захоронили.

«Факт зарегистрирован в электронном журнале учета информации ГУВД Чуйской области. В 2019 году ОВД Таласского района установило, что гибель гражданина К.М. не связана с кой-ташскими событиям. Его смерть наступила вследствие несчастного случая. Находясь в горах Таласского района, он случайно выстрелил из гладкоствольного ружья 12-го калибра себе в левую ногу и скончался от потери крови. Это подтверждается собранными материалами и показаниями близких родственников, также было изъято ружье. После проверки этого факта принято решение о прекращении досудебного производства за отсутствием состава преступления», — проинформировали в ведомстве.

В ГУВД отметили, что в следственную службу была вызвана Ирина Карамушкина. На допросе она показала, что получила информацию о смерти неизвестного парня и о его тайном захоронении во время кой-ташских событий от малознакомой женщины по имени Б.

«В 2019 году, будучи депутатом парламента, она поднимала этот вопрос среди общественности.
По результатам проверки доводы Алмазбека Атамбаева и Ирины Карамушкиной о гибели парня во время кой-ташских событий и его тайном захоронении не нашли подтверждения», — сообщили в ведомстве.

Напомним, дело о событиях в селе Кой-Таш рассматривается в суде первой инстанции. В 2019 году во время задержания Алмазбека Атамбаева произошли беспорядки. Два дня силовики штурмовали его дом, но бывший президент не сдавался.

Вместе с Алмазбеком Атамбаевым обвиняемыми по делу проходят бывшие нардепы Равшан Джеенбеков, Ирина Карамушкина и Асель Кодуранова, экс-сотрудник Девятой службы ГКНБ Канат Сагымбаев, официальный представитель партии СДПК Кундуз Жолдубаева и еще ряд сторонников.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/259118/
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