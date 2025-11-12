Дело Ирины Карамушкиной. Муж экс-депутата обратился к властям страны

Муж осужденной по делу о кой-ташских событиях бывшего депутата Жогорку Кенеша Ирины Карамушкиной Манас Боркеев обратился к властям страны и заявил, что не согласен с приговором Бишкекского городского суда.

Фото из архива семьи Ирины Карамушкиной

По его словам, он и родственники не понимают решение суда об ужесточении приговора, ведь сотрудники спецподразделения «Альфа», выступающие по делу в качестве свидетелей и потерпевших, на суде заявили, что не имеют к Ирине Карамушкиной претензий и не подтвердили ее причастности к попытке захвата власти.

Манас Боркеев также добавил, что у Ирины Карамушкиной не было оружия. Он напомнил, что ранее президент страны Садыр Жапаров, комментируя приговор районного суда, говорил, что как гражданин считает его «слишком жестким», при этом подчеркивая, что не вмешивается в деятельность судебных органов.

Супруг осужденной назвал приговор несправедливым и призвал власти «дать оценку происходящему» и проверить выводы судебной коллегии.

Напомним, Бишкекский горсуд по делу о кой-ташских событиях ужесточил наказание Ирине Карамушкиной, увеличив срок наказания до восьми лет тюрьмы.

Дело по кой-ташским событиям рассматривается в суде с 2022 года. В дело добавлены эпизоды, связанные с ТЭЦ Бишкека, заводом «Дастан» и земельными участками. В одном из этих эпизодов фигурировали имена бывшего министра внутренних дел Абдылды Суранчиева и бывшего министра энергетики Аскарбека Шадиева. Всего обвиняемыми являются 20 человек, 12 из них — по кой-ташским событиям.

Бывший президент Алмазбек Атамбаев в феврале 2023 года был отпущен судом на лечение. Он улетел в Испанию и с тех пор не возвращался в Кыргызстан.

7 августа 2019 года спецназ ГКНБ предпринял попытку взять штурмом резиденцию Алмазбека Атамбаева в Кой-Таше. На следующий день общими силами МВД и ГКНБ проведена еще одна спецоперация по задержанию хозяина резиденции. Силовикам удалось вывезти из Кой-Таша Алмазбека Атамбаева. Сторонники стали бросать камни в силовиков, поджигать покрышки и мусор. За два дня столкновений пострадали 136 человек, один спецназовец скончался от пулевого ранения.

В отношении бывшего главы государства возбуждено несколько уголовных дел, в том числе по беспорядкам в селе Кой-Таш 7-8 августа 2019-го, коррупции и легализации преступных доходов. Ему также предъявили обвинение в незаконной выдаче паспортов гражданам Турции и организации массовых беспорядков в октябре 2020 года, но подсудимый был оправдан.