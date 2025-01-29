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Общество

Бишкекский горсуд оставил Султанбекова, Карамушкину и Турксевер под стражей

Бишкекский горсуд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы адвокатов Темирлана Султанбекова, Ирины Карамушкиной и Розы Турксевер об изменении меры пресечения.

Арестованные заявили «о полном беззаконии в суде».

Сторонники лидера партии «Социал-демократы» напомнили, что он держит голодовку 75-й день и находится «в крайне тяжелом состоянии». «Это самый продолжительный случай голодовки в истории Кыргызстана, и он привел к серьезным последствиям для его здоровья», — написали они в соцсетях.

9 января Свердловский райсуд продлил срок заключения под стражей в отношении Темирлана Султанбекова, Ирины Карамушкиной и Розы Турксевер до 12 февраля.

Напомним, 15 ноября прошлого года Свердловский районный суд водворил в СИЗО-1 Темирлана Султанбекова, Ирину Карамушкину и Розу Турксевер. Арестованных обвиняют в подкупе голосов избирателей. Сразу после задержания лидер социал-демократов Темирлан Султанбеков объявил голодовку. Адвокаты говорят, что состояние его здоровья критическое.

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/318287/
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