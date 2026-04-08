Общество

Муж Ирины Карамушкиной просит Садыра Жапарова о помиловании жены

Супруг бывшего депутата Жогорку Кенеша Ирины Карамушкиной обратился к президенту Садыру Жапарову с просьбой о помиловании. Текст обращения распространили в социальных сетях.

По его словам, он является тренером по боксу и более 40 лет работает с детьми. Четыре месяца назад подано материнское прошение о помиловании, все необходимые процедуры, как утверждают адвокаты, соблюдены, и документы находятся на рассмотрении в администрации президента.

Муж Ирины Карамушкиной выразил надежду на милосердие главы государства и отметил, что продолжает ждать решения. Он добавил, что в день рождения супруги поздравлял ее передачей у ворот колонии в селе Степное.

Ирина Карамушкина осуждена по ряду уголовных дел, в том числе по делу о кой-ташских событиях 2019 года, и обвинениям, связанным с подкупом избирателей и нарушением порядка финансирования избирательной кампании. Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.

Ранее защита неоднократно заявляла о намерении добиваться смягчения наказания и обращалась с соответствующими ходатайствами.
