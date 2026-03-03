Книга соболезнований будет открыта в посольстве Ирана 5–6 марта

В посольстве Исламской Республики Иран в Бишкеке 5–6 марта откроют Книгу соболезнований в связи с гибелью Верховного лидера Ирана и других жертв недавних авиаударов. Об этом сообщили в пресс- службе посольства.

Книга соболезнований будет доступна 5–6 марта 2026 года с 10.00 до 17.00.

Адрес: город Бишкек, улица Раззакова, 36, посольство Исламской Республики Иран.

Напомним, сегодня у здания посольства Ирана в Бишкеке прошел мирный митинг реквием в знак солидарности с иранским народом, где участники выразили соболезнования семьям погибших в результате масштабных авиа- и ракетных ударов.

Нападение Израиля и США на Иран началось 28 февраля с многочисленных авиа- и ракетных ударов по городам и военным объектам. Тегеран в ответ атаковал Израиль и американские военные базы в нескольких странах Ближнего Востока. В первые часы атаки погибли несколько высокопоставленных иранских чиновников и военных. После первых ударов заявление о начале военной операции «Эпическая ярость» сделал американский президент Дональд Трамп.