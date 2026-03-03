21:21
Общество
Сюжет: Атака на Иран

В Бишкеке прошел мирный митинг-реквием в поддержку народа Ирана

Фото 24.kg. В Бишкеке прошел мирный митинг-реквием в поддержку народа Ирана

В Бишкеке у посольства Ирана состоялся митинг-реквием в знак солидарности с иранским народом. Акция собрала гражданских активистов Кыргызстана, которые выразили соболезнования семьям погибших в результате военной агрессии США и Израиля.

На митинге собралось около сорока человек, среди которых как взрослые и дети.

Организаторы подчеркнули, что митинг носил исключительно мирный и гуманитарный характер. Цель акции — почтить память погибших, выразить сочувствие пострадавшим и привлечь внимание к трагедии мирного населения.

Напомним, 28 февраля Израиль и США начали военную операцию против Ирана, проведя масштабные авиа- и ракетные удары по городам и военным объектам страны. В ответ Тегеран атаковал Израиль и американские военные базы в ряде стран Ближнего Востока.

В результате авиаударов погиб верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, а также более десяти высокопоставленных иранских чиновников и военных.
