«Город остается вам»: Токторбаев попрощался с Ошом после отставки

Бывший мэр города Ош Женишбек Токторбаев выступил с заявлением после отставки. Он поблагодарил жителей южной столицы за поддержку и отметил, что за время его работы большинство поставленных задач удалось реализовать.

По словам Женишбека Токторбаева, независимо от того, на каком участке велась работа, горожане оказывали поддержку мэрии.

Читайте по теме Снос аке, строгий выговор и орден. Чем запомнился мэр Оша Женишбек Токторбаев

«Хочу еще раз выразить глубокую благодарность жителям Оша. Куда бы мы ни выезжали и какие бы проекты ни реализовывали, горожане нас поддерживали», — отметил он.

Экс-градоначальник подчеркнул, что значительная часть поручений выполнена почти в полном объеме. При этом он признал, что остались отдельные проекты, требующие завершения.

Женишбек Токторбаев заявил, что рассчитывает на продолжение начатых инициатив при новом руководстве города. Он положительно отозвался о назначении на пост мэра Жанара Акаева, отметив его профессиональные качества и опыт работы в Жогорку Кенеше.

Фото кабинета министров КР

«Начатые проекты должны быть доведены до конца. Город остается вам, и ответственность за его развитие лежит на вас», — обратился он к коллегам.

Среди приоритетных направлений, требующих дальнейшей работы, Женишбек Токторбаев назвал вопросы благоустройства, озеленения, посадки деревьев, развитие новых жилых массивов и завершение инфраструктурных объектов.

Напомним, информация об отставке Женишбека Токторбаева появилась вечером 18 февраля. Ранее в течение нескольких дней в общественном пространстве активно обсуждались слухи о его уходе с должности. Позже подписан указ о назначении новым мэром Оша депутата Жогорку Кенеша Жанара Акаева.