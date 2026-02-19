Жанар Акаев: Ош мне не чужой. Я обязан оправдать доверие

Назначенный мэром Оша Жанар Акаев дал первое интервью после вступления в должность, рассказав о приоритетах работы и своей ответственности перед жителями.

По его словам, у каждого руководителя есть собственный стиль управления, и оценивать его деятельность следует по результатам.

Фото кабмина. Жанар Акаев

«Не нужно делать выводы заранее. Если увидите меня утром не на рабочем месте, тогда можете говорить, что я дал неправильные обещания. Конечно, будем работать», — отметил он.

Отвечая на вопрос о сложении мандата депутата Жогорку Кенеша, несмотря на высокий результат на выборах, Акаев признал, что решение далось непросто.

«Я серьезно об этом думал. В Алайском и Кара-Сууйском округах я получил значительную поддержку — это доверие людей. Но сегодня многие из тех, кто меня избрал, с пониманием отнеслись к назначению. Они возлагают большие надежды», — сказал мэр.

Он подчеркнул, что намерен сохранить темп работы, заданный предыдущим градоначальником Женишбеком Токторбаевым.

«Темп работы Токторбаева вы знаете. Заменить его непросто. Все начатые проекты должны быть завершены. Мы проверим их законность и продолжим реализацию», — заявил Акаев.

Среди ключевых проблем города он назвал дорожные заторы, хаотичную застройку, состояние инфраструктуры, вопросы санитарной чистоты и наличие муниципальных долгов.

«Проблем много, и я это понимаю. Ош мне не чужой город. Я здесь часто бывал, хорошо знаю основные болевые точки. Сейчас для меня это огромная ответственность», — отметил новый мэр.

По его словам, мэрия будет работать в тесном взаимодействии с горожанами и учитывать мнение жителей при принятии решений.