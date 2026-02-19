12:47
USD 87.45
EUR 103.46
RUB 1.14
Власть

После беседы с президентом мэр Оша объявил о новых приоритетах

В Оше новый мэр города Жанарбек Акаев провел первое рабочее совещание с сотрудниками аппарата мэрии.

В ходе встречи были обозначены приоритетные направления работы, исходя из задач, поставленных президентом страны. Глава города подчеркнул, что намерен работать в тесном взаимодействии с коллективом и приложит максимум усилий для развития южной столицы.

«Я для вас не чужой. Мои студенческие и молодые годы прошли в Оше. Большинство из вас я знаю лично. Город мне хорошо знаком, и я готов работать», — отметил Жанарбек Акаев.

Он признался, что решение о переходе на должность мэра принималось после продолжительного разговора с президентом, в ходе которого были обсуждены ключевые проблемы города, перспективы развития и необходимость широкой поддержки.

Читайте по теме
«Город остается вам»: Токторбаев попрощался с Ошом после отставки

Новый градоначальник заявил, что продолжит реализацию уже начатых проектов, подчеркнув, что после высокого темпа работы предыдущего мэра это задача непростая, однако команда обязана сохранить динамику.

«Город — наш общий дом. Мы должны работать на результат. Порядок — в приоритете», — сказал Акаев.

Особое внимание он уделил изменению подходов к взаимодействию с бизнесом. По его словам, президент поручил кардинально пересмотреть отношение к предпринимателям.

«Не давление и проверки, а партнерство. Бизнес — это налогоплательщики и создатели рабочих мест. Наша задача — создать для них благоприятные условия», — подчеркнул мэр.

Кроме того, Жанарбек Акаев сообщил о планах по активному привлечению внутренних и внешних инвесторов в город.

В завершение встречи он призвал сотрудников мэрии к сплоченной работе, ответственности и дисциплине, отметив, что только командная работа позволит добиться ощутимых результатов для жителей Оша.

Напомним, 18 февраля президент подписал указ о назначении новым мэром Оша Жанарбека Акаева. Ранее он был депутатом Жогорку Кенеша. Информация об отставке предыдущего мэра Женишбека Токторбаева появилась вечером 18 февраля. Ранее в течение нескольких дней в общественном пространстве активно обсуждались слухи о его уходе с должности. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/362697/
просмотров: 390
Версия для печати
Материалы по теме
Депутатом ЖК вместо Жанара Акаева может стать Таалайбек Сарыбашов
Жанар Акаев: Ош мне не чужой. Я обязан оправдать доверие
«Город остается вам»: Токторбаев попрощался с Ошом после отставки
Снос аке, строгий выговор и орден. Чем запомнился мэр Оша Женишбек Токторбаев
Женишбек Токторбаев освобожден от должности мэра города Ош
Мэр города Ош об отставке Камчыбека Ташиева и его отношениях с президентом
«Все будет хорошо»: мэр Оша успокоил сотрудников, переживающих из-за Ташиева
Мэр города Ош: Во время голосования уже нет подкупа и подвоза
Мэр Оша: Пожар в жилом комплексе — не случайность, а халатность застройщика
Как мэр города Ош ответил на выговор президента
Популярные новости
Шаирбек Ташиев опроверг информацию о&nbsp;возбуждении дела и&nbsp;задержании Шаирбек Ташиев опроверг информацию о возбуждении дела и задержании
В&nbsp;Кыргызстане вводят временные права на&nbsp;один год для новичков В Кыргызстане вводят временные права на один год для новичков
Садыр Жапаров о&nbsp;Ташиеве: Друзьями остаемся, но&nbsp;на&nbsp;госслужбу он&nbsp;не&nbsp;вернется Садыр Жапаров о Ташиеве: Друзьями остаемся, но на госслужбу он не вернется
Поворот в&nbsp;политике Кыргызстана. Объясняем на&nbsp;пальцах, что происходит Поворот в политике Кыргызстана. Объясняем на пальцах, что происходит
Бизнес
В&nbsp;месяц Рамазан&nbsp;&mdash; бесплатный ночной интернет и&nbsp;полезные сервисы от&nbsp;Beeline В месяц Рамазан — бесплатный ночной интернет и полезные сервисы от Beeline
ЗАО &laquo;Альфа Телеком&raquo; (ТМ&nbsp;MEGA) сообщает о&nbsp;назначении генерального директора ЗАО «Альфа Телеком» (ТМ MEGA) сообщает о назначении генерального директора
Доход в&nbsp;недвижимости: финансовая структура важнее процентной ставки Доход в недвижимости: финансовая структура важнее процентной ставки
&laquo;Айыл Банк&raquo; запустил исламскую платежную карту &laquo;Элкарт&raquo; «Айыл Банк» запустил исламскую платежную карту «Элкарт»
19 февраля, четверг
12:46
Против отмены почетных званий для врачей выступили в Жогорку Кенеше Против отмены почетных званий для врачей выступили в Жо...
12:40
Депутат заявила о коррупции при выдаче ордена «Баатыр эне»
12:38
Пересмотреть блокировку TikTok в Кыргызстане предложило Министерство культуры
12:31
О важности стран Центральной Азии для Азербайджана рассказал эксперт
12:26
ГКНБ выступил против пересмотра уголовных дел через комиссии