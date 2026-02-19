После беседы с президентом мэр Оша объявил о новых приоритетах

В Оше новый мэр города Жанарбек Акаев провел первое рабочее совещание с сотрудниками аппарата мэрии.
В ходе встречи были обозначены приоритетные направления работы, исходя из задач, поставленных президентом страны. Глава города подчеркнул, что намерен работать в тесном взаимодействии с коллективом и приложит максимум усилий для развития южной столицы.
«Я для вас не чужой. Мои студенческие и молодые годы прошли в Оше. Большинство из вас я знаю лично. Город мне хорошо знаком, и я готов работать», — отметил Жанарбек Акаев.
Он признался, что решение о переходе на должность мэра принималось после продолжительного разговора с президентом, в ходе которого были обсуждены ключевые проблемы города, перспективы развития и необходимость широкой поддержки.
Новый градоначальник заявил, что продолжит реализацию уже начатых проектов, подчеркнув, что после высокого темпа работы предыдущего мэра это задача непростая, однако команда обязана сохранить динамику.
«Город — наш общий дом. Мы должны работать на результат. Порядок — в приоритете», — сказал Акаев.
Особое внимание он уделил изменению подходов к взаимодействию с бизнесом. По его словам, президент поручил кардинально пересмотреть отношение к предпринимателям.
«Не давление и проверки, а партнерство. Бизнес — это налогоплательщики и создатели рабочих мест. Наша задача — создать для них благоприятные условия», — подчеркнул мэр.
Кроме того, Жанарбек Акаев сообщил о планах по активному привлечению внутренних и внешних инвесторов в город.
В завершение встречи он призвал сотрудников мэрии к сплоченной работе, ответственности и дисциплине, отметив, что только командная работа позволит добиться ощутимых результатов для жителей Оша.
Напомним, 18 февраля президент подписал указ о назначении новым мэром Оша Жанарбека Акаева. Ранее он был депутатом Жогорку Кенеша. Информация об отставке предыдущего мэра Женишбека Токторбаева появилась вечером 18 февраля. Ранее в течение нескольких дней в общественном пространстве активно обсуждались слухи о его уходе с должности.