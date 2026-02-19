После беседы с президентом мэр Оша объявил о новых приоритетах

В Оше новый мэр города Жанарбек Акаев провел первое рабочее совещание с сотрудниками аппарата мэрии.

В ходе встречи были обозначены приоритетные направления работы, исходя из задач, поставленных президентом страны. Глава города подчеркнул, что намерен работать в тесном взаимодействии с коллективом и приложит максимум усилий для развития южной столицы.

«Я для вас не чужой. Мои студенческие и молодые годы прошли в Оше. Большинство из вас я знаю лично. Город мне хорошо знаком, и я готов работать», — отметил Жанарбек Акаев.

Он признался, что решение о переходе на должность мэра принималось после продолжительного разговора с президентом, в ходе которого были обсуждены ключевые проблемы города, перспективы развития и необходимость широкой поддержки.

Читайте по теме «Город остается вам»: Токторбаев попрощался с Ошом после отставки

Новый градоначальник заявил, что продолжит реализацию уже начатых проектов, подчеркнув, что после высокого темпа работы предыдущего мэра это задача непростая, однако команда обязана сохранить динамику.

«Город — наш общий дом. Мы должны работать на результат. Порядок — в приоритете», — сказал Акаев.

Особое внимание он уделил изменению подходов к взаимодействию с бизнесом. По его словам, президент поручил кардинально пересмотреть отношение к предпринимателям.

«Не давление и проверки, а партнерство. Бизнес — это налогоплательщики и создатели рабочих мест. Наша задача — создать для них благоприятные условия», — подчеркнул мэр.

Кроме того, Жанарбек Акаев сообщил о планах по активному привлечению внутренних и внешних инвесторов в город.

В завершение встречи он призвал сотрудников мэрии к сплоченной работе, ответственности и дисциплине, отметив, что только командная работа позволит добиться ощутимых результатов для жителей Оша.

Напомним, 18 февраля президент подписал указ о назначении новым мэром Оша Жанарбека Акаева. Ранее он был депутатом Жогорку Кенеша. Информация об отставке предыдущего мэра Женишбека Токторбаева появилась вечером 18 февраля. Ранее в течение нескольких дней в общественном пространстве активно обсуждались слухи о его уходе с должности.