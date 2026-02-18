Мэром города Ош станет Жанар Акаев

Депутат Жогорку Кенеша Жанар Акаев станет главой Оша. Об этом 24.kg сообщили источники.
Напомним, сегодня стало известно, что Женишбек Токторбаев освобожден от должности мэра южной столицы.
Жанар Акаев родился 13 декабря 1986 года в селе Кабылан-Кол Алайского района Ошской области.
- В 2009-м окончил факультет журналистики Ошского госуниверситета. С 2008 года работал в кыргызской службе радио «Азаттык».
- В 2015-м занимал должность пресс-секретаря президента КР.
- С октября 2015 года — депутат Жогорку Кенеш VI созыва по списку СДПК.
- В 2015-2017 годах — заместитель председателя комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению.
Лауреат премий «Золотое перо Евразии» (2011) и «Курч калем» (2014). Женат, воспитывает троих детей.