Снос аке, строгий выговор и орден. Чем запомнился мэр Оша Женишбек Токторбаев

Женишбек Токторбаев освобожден от должности мэра города Ош. Он занимал пост с 23 января 2025 года. За это время он стал одной из самых заметных и противоречивых фигур регионального управления.

Кадровый взлет и политический фон

До назначения мэром Женишбек Токторбаев был депутатом Жогорку Кенеша VII созыва от партии «Ата-Журт Кыргызстан». В публичном поле его воспринимали как политика с сильной региональной опорой.

Политика тотальных демонтажей

Дополнительный контекст отставке придает то, что Женишбек Токторбаев является одноклассником Камчыбека Ташиева, ранее отправленного в отставку с поста главы Государственного комитета национальной безопасности. Прямой связи между решениями официально нет, однако политические наблюдатели не исключают косвенный фактор общего кадрового обновления.

Женишбек Токторбаев запомнился масштабной кампанией по сносу незаконных строений в южной столице. Под бульдозер попали торговые павильоны, пристройки, временные сооружения и объекты, размещенные на муниципальной земле без документов.

Мэрия активно освобождала тротуары, территории вокруг рынков и участки для общественных нужд. Женишбек Токторбаев регулярно лично присутствовал на демонтажах, выступал перед журналистами и жестко формулировал позицию: «Закон один для всех. Муниципальную землю вернем городу».

Рынок «Келечек» и конфликт с предпринимателями

В социальных сетях за ним закрепилось прозвище Снос аке. Для сторонников — это символ порядка и решительности. Для критиков — образ управленца, действующего чрезмерно резко и без постоянного диалога с жителями города.

Одним из самых резонансных эпизодов стала попытка переселения торговцев рынка «Келечек» в новый торговый комплекс. Предприниматели заявляли о несогласии с условиями, указывали на снижение проходимости и риски потери доходов.

Фото из интернета. Рынок «Келечек» и конфликт с предпринимателями

Встречи мэра с торговцами проходили напряженно. Консенсуса достичь не удалось. Ситуация стала символом конфликта между реформированием городской среды и интересами малого бизнеса.

Эксперты отмечали, что проблема заключалась не только в демонтаже как таковом, а в отсутствии понятной коммуникационной стратегии и механизмов компенсации.

Давление на строительный сектор

В сентябре 2025 года во время инспекции жилого комплекса «Ош-Сити» Женишбек Токторбаев публично раскритиковал застройщиков за затягивание сроков. Он подчеркивал, что при значительных инвестициях и продаже квартир населению задержки недопустимы.

С одной стороны, это демонстрировало контроль над девелоперами. С другой — вызвало дискуссию о допустимости публичного давления на частный сектор.

В профессиональной среде обсуждали вопрос: где проходит грань между надзором и излишним администрированием.

Кадровые решения и протесты

Во время его работы произошел резонансный конфликт в детской стоматологической поликлинике. Коллектив выступил против назначения нового главного врача. Мэр лично встретился с протестующими.

Фото из интернета

Ситуация показала сложность кадровых решений в социальной сфере. Критики утверждали, что городская администрация действует без достаточной консультации с профессиональным сообществом.

Активно обсуждалось увольнение директора муниципального предприятия «Ош-Тазалык». Официальные причины не детализировались, однако в публичном поле решение связывали с общим стилем жесткой управленческой дисциплины.

«Мэр в сапогах»: образ и публичный стиль

Женишбек Токторбаев отличался необычной для чиновника визуальной подачей. Он часто появлялся на инспекциях без галстука, в куртках, спортивной обуви или кепке.

Во время осмотра подтопленных участков его видели в резиновых сапогах. На некоторых проверках он передвигался на велосипеде. Ранние обходы улиц и «пробежки» по городу стали частью его имиджа.

Строгий выговор президента

Этот стиль усиливал образ «мэра на земле», который лично контролирует процессы. Однако одновременно он становился объектом мемов и критики в социальных сетях.

В сентябре 2025 года президент объявил Женишбеку Токторбаеву строгий выговор за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей. Подробности официально не раскрывались.

Формулировка стала важным сигналом о наличии управленческих претензий к работе мэрии. Однако отставка тогда не последовала. Позже президент Садыр Жапаров вручил мэру Оша новый служебный автомобиль Li Auto L9.

Орден Узбекистана

По данным автодилеров, стоимость модели — около $56 тысяч, что эквивалентно примерно 4,9 миллиона сомов по текущему курсу.

В декабре 2025 года Женишбека Токторбаева наградили узбекским орденом «Достык» за вклад в развитие межгосударственного сотрудничества.

Фото из интернета

Итог: управленец действия

Награда стала признанием его участия в приграничном взаимодействии и укреплении связей между регионами двух стран.

Фото мэрии Оша

Работа Женишбека Токторбаева продлилась чуть более года, но оставила заметный след. Его стиль можно охарактеризовать как:

акцент на быстрые решения;

личное участие в управлении;

публичная демонстрация жесткости;

минимальная склонность к компромиссам.

Для части горожан он стал символом наведения порядка. Для других — примером управленца, который действовал резко и создавал социальное напряжение.

Его отставка завершает этап жесткой реформаторской повестки в Ошe. Каким будет следующий курс развития южной столицы — станет понятно после назначения нового мэра.

Одно очевидно: фигура Женишбека Токторбаева останется в памяти как один из самых ярких и противоречивых руководителей города за последние годы. Он стал своего рода эталоном хоть и противоречивого, но все-таки народного чиновника. Его «фишки» многие мэры других городов пытались копировать, но получилось далеко не у всех.