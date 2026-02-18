Снос аке, строгий выговор и орден. Чем запомнился мэр Оша Женишбек Токторбаев

Женишбек Токторбаев освобожден от должности мэра города Ош. Он занимал пост с 23 января 2025 года. За это время он стал одной из самых заметных и противоречивых фигур регионального управления.
Кадровый взлет и политический фон
До назначения мэром Женишбек Токторбаев был депутатом Жогорку Кенеша VII созыва от партии «Ата-Журт Кыргызстан». В публичном поле его воспринимали как политика с сильной региональной опорой.
Политика тотальных демонтажей
Женишбек Токторбаев запомнился масштабной кампанией по сносу незаконных строений в южной столице. Под бульдозер попали торговые павильоны, пристройки, временные сооружения и объекты, размещенные на муниципальной земле без документов.
Мэрия активно освобождала тротуары, территории вокруг рынков и участки для общественных нужд. Женишбек Токторбаев регулярно лично присутствовал на демонтажах, выступал перед журналистами и жестко формулировал позицию: «Закон один для всех. Муниципальную землю вернем городу».
Рынок «Келечек» и конфликт с предпринимателями
Одним из самых резонансных эпизодов стала попытка переселения торговцев рынка «Келечек» в новый торговый комплекс. Предприниматели заявляли о несогласии с условиями, указывали на снижение проходимости и риски потери доходов.
Встречи мэра с торговцами проходили напряженно. Консенсуса достичь не удалось. Ситуация стала символом конфликта между реформированием городской среды и интересами малого бизнеса.
Эксперты отмечали, что проблема заключалась не только в демонтаже как таковом, а в отсутствии понятной коммуникационной стратегии и механизмов компенсации.
Давление на строительный сектор
В сентябре 2025 года во время инспекции жилого комплекса «Ош-Сити» Женишбек Токторбаев публично раскритиковал застройщиков за затягивание сроков. Он подчеркивал, что при значительных инвестициях и продаже квартир населению задержки недопустимы.
С одной стороны, это демонстрировало контроль над девелоперами. С другой — вызвало дискуссию о допустимости публичного давления на частный сектор.
В профессиональной среде обсуждали вопрос: где проходит грань между надзором и излишним администрированием.
Кадровые решения и протесты
Во время его работы произошел резонансный конфликт в детской стоматологической поликлинике. Коллектив выступил против назначения нового главного врача. Мэр лично встретился с протестующими.
Ситуация показала сложность кадровых решений в социальной сфере. Критики утверждали, что городская администрация действует без достаточной консультации с профессиональным сообществом.
Активно обсуждалось увольнение директора муниципального предприятия «Ош-Тазалык». Официальные причины не детализировались, однако в публичном поле решение связывали с общим стилем жесткой управленческой дисциплины.
«Мэр в сапогах»: образ и публичный стиль
Женишбек Токторбаев отличался необычной для чиновника визуальной подачей. Он часто появлялся на инспекциях без галстука, в куртках, спортивной обуви или кепке.
Во время осмотра подтопленных участков его видели в резиновых сапогах. На некоторых проверках он передвигался на велосипеде. Ранние обходы улиц и «пробежки» по городу стали частью его имиджа.
Строгий выговор президента
В сентябре 2025 года президент объявил Женишбеку Токторбаеву строгий выговор за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей. Подробности официально не раскрывались.
Формулировка стала важным сигналом о наличии управленческих претензий к работе мэрии. Однако отставка тогда не последовала. Позже президент Садыр Жапаров вручил мэру Оша новый служебный автомобиль Li Auto L9.
Орден Узбекистана
В декабре 2025 года Женишбека Токторбаева наградили узбекским орденом «Достык» за вклад в развитие межгосударственного сотрудничества.
Итог: управленец действия
Работа Женишбека Токторбаева продлилась чуть более года, но оставила заметный след. Его стиль можно охарактеризовать как:
- акцент на быстрые решения;
- личное участие в управлении;
- публичная демонстрация жесткости;
- минимальная склонность к компромиссам.
Для части горожан он стал символом наведения порядка. Для других — примером управленца, который действовал резко и создавал социальное напряжение.
Его отставка завершает этап жесткой реформаторской повестки в Ошe. Каким будет следующий курс развития южной столицы — станет понятно после назначения нового мэра.
Одно очевидно: фигура Женишбека Токторбаева останется в памяти как один из самых ярких и противоречивых руководителей города за последние годы. Он стал своего рода эталоном хоть и противоречивого, но все-таки народного чиновника. Его «фишки» многие мэры других городов пытались копировать, но получилось далеко не у всех.