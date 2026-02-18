Доконтактная профилактика ВИЧ. Что это такое и кому рекомендовано

Доконтактная профилактика (ДКП, или PrEP — pre-exposure prophylaxis) является одним из современных и научно доказанных методов профилактики ВИЧ. В Республиканском центре укрепления здоровья рассказали подробнее.

1 Что такое доконтактная профилактика ВИЧ? Это прием антиретровирусных (противовирусных) препаратов с целью предотвращения инфицирования ВИЧ. При правильном и регулярном применении ДКП снижает риск инфицирования ВИЧ более чем на 90 процентов при половом пути передачи.

2 Кому может быть рекомендована ДКП? Людям, которые могут иметь повышенный риск инфицирования ВИЧ, в том числе: имеющим трудности с регулярным использованием презервативов с непостоянными половыми партнерами;

имеющим несколько половых партнеров;

представителям уязвимых групп населения;

лицам, чьи половые партнеры живут с ВИЧ, если вирусная нагрузка у партнера неизвестна или не подавлена.

3 Как получить ДКП в Кыргызстане? Процесс упрощен и занимает минимум времени. Обращение. Обратитесь в Республиканский, Бишкекский городской или любой областной центр по контролю за гемоконтактными вирусными гепатитами и ВИЧ. Услугу также можно получить у врача-инфекциониста в Центре семейной медицины, Центре общеврачебной практики по месту проживания, а также в некоммерческих организациях, работающих в сфере профилактики ВИЧ. Тестирование. Пройдите бесплатный экспресс-тест на ВИЧ (ДКП назначается только при отрицательном результате теста). Консультация. Врач подберет удобную схему приема (ежедневно, или «по требованию» для определенных групп населения). Получение. Препараты выдаются на руки бесплатно.

4 Сколько это стоит? Услуга бесплатная и конфиденциальная во всех регионах республики.

5 Что еще нужно знать? ДКП не заменяет презервативы, которые по-прежнему защищают от большинства инфекций, передающихся половым путем, а также от нежелательной беременности. Препараты для ДКП не вызывают ВИЧ и безопасны для приема под медицинским наблюдением. Регулярное тестирование на ВИЧ является обязательной частью программы ДКП. Использование доконтактной профилактики является частью международной стратегии по снижению новых случаев ВИЧ и достижению целей общественного здравоохранения. Расширение доступа к ДКП способствует: снижению новых случаев инфицирования ВИЧ;

раннему обращению людей за медицинской помощью;

уменьшению стигмы и дискриминации;

защите здоровья населения в целом.

6 Полезные ресурсы Сайт Республиканского центра по контролю за гемоконтактными вирусными гепатитами и ВИЧ: aidscenter.kg Мобильное приложение: «Здоровье +» (доступно в Google Play).

Всего в Кыргызстане зарегистрировано более 15 тысяч ВИЧ-инфицированных. Ежемесячно в республике выявляют более 80 новых случаев ВИЧ. Особую тревогу у экспертов вызывает рост доли полового пути передачи вируса. Министерство здравоохранения обеспокоено также увеличением ВИЧ среди граждан, находившихся в миграции, и иностранцев.