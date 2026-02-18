Доконтактная профилактика ВИЧ. Что это такое и кому рекомендовано

Доконтактная профилактика (ДКП, или PrEP — pre-exposure prophylaxis) является одним из современных и научно доказанных методов профилактики ВИЧ. В Республиканском центре укрепления здоровья рассказали подробнее.
Что такое доконтактная профилактика ВИЧ?
Это прием антиретровирусных (противовирусных) препаратов с целью предотвращения инфицирования ВИЧ. При правильном и регулярном применении ДКП снижает риск инфицирования ВИЧ более чем на 90 процентов при половом пути передачи.
Кому может быть рекомендована ДКП?
Людям, которые могут иметь повышенный риск инфицирования ВИЧ, в том числе:
- имеющим трудности с регулярным использованием презервативов с непостоянными половыми партнерами;
- имеющим несколько половых партнеров;
- представителям уязвимых групп населения;
- лицам, чьи половые партнеры живут с ВИЧ, если вирусная нагрузка у партнера неизвестна или не подавлена.
Как получить ДКП в Кыргызстане?
Процесс упрощен и занимает минимум времени.
Обращение. Обратитесь в Республиканский, Бишкекский городской или любой областной центр по контролю за гемоконтактными вирусными гепатитами и ВИЧ. Услугу также можно получить у врача-инфекциониста в Центре семейной медицины, Центре общеврачебной практики по месту проживания, а также в некоммерческих организациях, работающих в сфере профилактики ВИЧ.
Тестирование. Пройдите бесплатный экспресс-тест на ВИЧ (ДКП назначается только при отрицательном результате теста).
Консультация. Врач подберет удобную схему приема (ежедневно, или «по требованию» для определенных групп населения).
Получение. Препараты выдаются на руки бесплатно.
Сколько это стоит?
Услуга бесплатная и конфиденциальная во всех регионах республики.
Что еще нужно знать?
ДКП не заменяет презервативы, которые по-прежнему защищают от большинства инфекций, передающихся половым путем, а также от нежелательной беременности.
Препараты для ДКП не вызывают ВИЧ и безопасны для приема под медицинским наблюдением.
Регулярное тестирование на ВИЧ является обязательной частью программы ДКП.
Использование доконтактной профилактики является частью международной стратегии по снижению новых случаев ВИЧ и достижению целей общественного здравоохранения.
Расширение доступа к ДКП способствует:
- снижению новых случаев инфицирования ВИЧ;
- раннему обращению людей за медицинской помощью;
- уменьшению стигмы и дискриминации;
- защите здоровья населения в целом.
Полезные ресурсы
Сайт Республиканского центра по контролю за гемоконтактными вирусными гепатитами и ВИЧ: aidscenter.kg
Мобильное приложение: «Здоровье +» (доступно в Google Play).
Всего в Кыргызстане зарегистрировано более 15 тысяч ВИЧ-инфицированных. Ежемесячно в республике выявляют более 80 новых случаев ВИЧ. Особую тревогу у экспертов вызывает рост доли полового пути передачи вируса. Министерство здравоохранения обеспокоено также увеличением ВИЧ среди граждан, находившихся в миграции, и иностранцев.