20:34
USD 87.45
EUR 103.46
RUB 1.14
Общество

Доконтактная профилактика ВИЧ. Что это такое и кому рекомендовано

Доконтактная профилактика (ДКП, или PrEP — pre-exposure prophylaxis) является одним из современных и научно доказанных методов профилактики ВИЧ. В Республиканском центре укрепления здоровья рассказали подробнее.

1

Что такое доконтактная профилактика ВИЧ?

Это прием антиретровирусных (противовирусных) препаратов с целью предотвращения инфицирования ВИЧ. При правильном и регулярном применении ДКП снижает риск инфицирования ВИЧ более чем на 90 процентов при половом пути передачи.

2

Кому может быть рекомендована ДКП?

Людям, которые могут иметь повышенный риск инфицирования ВИЧ, в том числе:

  • имеющим трудности с регулярным использованием презервативов с непостоянными половыми партнерами;
  • имеющим несколько половых партнеров;
  • представителям уязвимых групп населения;
  • лицам, чьи половые партнеры живут с ВИЧ, если вирусная нагрузка у партнера неизвестна или не подавлена.
3

Как получить ДКП в Кыргызстане?

Процесс упрощен и занимает минимум времени.

Обращение. Обратитесь в Республиканский, Бишкекский городской или любой областной центр по контролю за гемоконтактными вирусными гепатитами и ВИЧ. Услугу также можно получить у врача-инфекциониста в Центре семейной медицины, Центре общеврачебной практики по месту проживания, а также в некоммерческих организациях, работающих в сфере профилактики ВИЧ.

Тестирование. Пройдите бесплатный экспресс-тест на ВИЧ (ДКП назначается только при отрицательном результате теста).

Консультация. Врач подберет удобную схему приема (ежедневно, или «по требованию» для определенных групп населения).

Получение. Препараты выдаются на руки бесплатно.

4

Сколько это стоит?

Услуга бесплатная и конфиденциальная во всех регионах республики. 

5

Что еще нужно знать?

ДКП не заменяет презервативы, которые по-прежнему защищают от большинства инфекций, передающихся половым путем, а также от нежелательной беременности.

Препараты для ДКП не вызывают ВИЧ и безопасны для приема под медицинским наблюдением.

Регулярное тестирование на ВИЧ является обязательной частью программы ДКП.

Использование доконтактной профилактики является частью международной стратегии по снижению новых случаев ВИЧ и достижению целей общественного здравоохранения.

Расширение доступа к ДКП способствует:

  • снижению новых случаев инфицирования ВИЧ;
  • раннему обращению людей за медицинской помощью;
  • уменьшению стигмы и дискриминации;
  • защите здоровья населения в целом.  
6

Полезные ресурсы

Сайт Республиканского центра по контролю за гемоконтактными вирусными гепатитами и ВИЧ: aidscenter.kg

Мобильное приложение: «Здоровье +» (доступно в Google Play). 

Всего в Кыргызстане зарегистрировано более 15 тысяч ВИЧ-инфицированных. Ежемесячно в республике выявляют более 80 новых случаев ВИЧ. Особую тревогу у экспертов вызывает рост доли полового пути передачи вируса. Министерство здравоохранения обеспокоено также увеличением ВИЧ среди граждан, находившихся в миграции, и иностранцев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/362527/
просмотров: 228
Версия для печати
Материалы по теме
США выделят почти $6 миллиардов на глобальную борьбу с ВИЧ
Около 82 процентов смертей в КР связаны с неинфекционными заболеваниями
МВД КР предупреждает о росте риска квартирных краж в новогодние каникулы
После убийства ученика в Подмосковье в школах Кыргызстана усилили профилактику
Заражаться можно без конца. Медик о росте ОРВИ и гриппа в КР
Европа не справляется с задачей раннего выявления и лечения ВИЧ
Более 15 тысяч случаев ВИЧ зарегистрировано в Кыргызстане
Сигареты, алкоголь и напитки должны стоить дороже — Эдиль Байсалов
Каждый месяц 80 новых случаев. В Кыргызстане растет число живущих с ВИЧ
В Кыргызстане снижаются показатели смертности от болезней легких
Популярные новости
Что можно и&nbsp;нельзя делать во&nbsp;время священного месяца Рамазан Что можно и нельзя делать во время священного месяца Рамазан
Какие болезни могут обостриться во&nbsp;время Орозо и&nbsp;что с&nbsp;этим делать Какие болезни могут обостриться во время Орозо и что с этим делать
Неделя-24. Громкая отставка Камчыбека Ташиева и&nbsp;дело о&nbsp;массовых беспорядках Неделя-24. Громкая отставка Камчыбека Ташиева и дело о массовых беспорядках
Бесплатная замена бессрочных водительских удостоверений продолжается Бесплатная замена бессрочных водительских удостоверений продолжается
Бизнес
ЗАО &laquo;Альфа Телеком&raquo; (ТМ&nbsp;MEGA) сообщает о&nbsp;назначении генерального директора ЗАО «Альфа Телеком» (ТМ MEGA) сообщает о назначении генерального директора
Доход в&nbsp;недвижимости: финансовая структура важнее процентной ставки Доход в недвижимости: финансовая структура важнее процентной ставки
&laquo;Айыл Банк&raquo; запустил исламскую платежную карту &laquo;Элкарт&raquo; «Айыл Банк» запустил исламскую платежную карту «Элкарт»
&laquo;Ночь без границ&raquo;: MEGA открывает бесплатный доступ в&nbsp;ночное время «Ночь без границ»: MEGA открывает бесплатный доступ в ночное время
18 февраля, среда
20:20
Брошенный автомобиль более трех месяцев стоит у дома на Джунусалиева, 84 Брошенный автомобиль более трех месяцев стоит у дома на...
20:01
Доконтактная профилактика ВИЧ. Что это такое и кому рекомендовано
19:40
Центральная Азия вышла на качественно новый этап своего развития — эксперт
19:24
Кыргызстанская модель синтеза речи попала в мировой рейтинг
19:12
Задержание нефролога. Случай пациентки изначально был сложным — Барыктабасова