Дания первой в Европе ликвидировала передачу ВИЧ и сифилиса от матери ребенку

Дания стала первой страной Европейского союза, подтвердившей ликвидацию передачи ВИЧ и сифилиса от матери ребенку. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

По ее данным, в 2021-2024 годах Дания достигла всех необходимых показателей, включая низкий уровень передачи инфекций и высокий охват дородового тестирования и лечения беременных.

«Это достижение демонстрирует, что при твердой политической приверженности и последовательных инвестициях в первичную медико-санитарную помощь и комплексные услуги по охране здоровья матери и ребенка страны могут защитить каждую беременную женщину и новорожденного от этих болезней», — сказал генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Ликвидация передачи ВИЧ и сифилиса от матери ребенку означает, что в стране тестируют и лечат не менее 95 процентов беременных женщин, а число новых случаев инфицирования среди младенцев не превышает 50 на 100 тысяч родов ежегодно.

В ВОЗ также отмечают, что ликвидация передачи ВИЧ и сифилиса — результат десятилетий работы медицинских специалистов и развития системы здравоохранения. Важную роль сыграло укрепление системы данных и лабораторных мощностей.

Дания пополнила список из 20 стран и территорий, которые ранее ликвидировали передачу ВИЧ, сифилиса или гепатита В от матери ребенку или получили сертификат от ВОЗ, свидетельствующий о том, что они находятся на пути к ликвидации. В их число входят Армения, Беларусь и Молдова.

В Кыргызстане, по данным на ноябрь 2025 года, зарегистрировано более 15 тысяч ВИЧ-инфицированных. Ежемесячно в республике выявляют более 80 новых случаев ВИЧ.

По информации специалистов, самым распространенным путем передачи ВИЧ остается половой — 62,7 процента случаев. На парентеральный путь приходится 30 процентов, вертикальный (от матери к ребенку) — 2,3 процента, не установлены причины в 5 процентах случаев.
