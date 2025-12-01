Европа не справляется с задачей раннего выявления и лечения ВИЧ: более половины (54 процента) всех диагнозов в 2024 году поставлены слишком поздно, чтобы обеспечить оптимальную терапию. Об этом сообщает Служба новостей ООН.

Авторы последнего исследования предупреждают, что серьезный провал в сфере тестирования, усугубленный растущим количеством невыявленных случаев, значительно подрывает цель положить конец эпидемии СПИДа к 2030-му.

Согласно ежегодному отчету о мониторинге ВИЧ/СПИДа, в прошлом году в Европейском регионе ВОЗ, охватывающем 53 страны Европы и Центральной Азии, зарегистрировано 105 тысяч 922 случая ВИЧ-инфекции. Несмотря на то что, в отличие от 2023-го, общее количество зарегистрированных фактов несколько снизилось, все еще сохраняются пробелы в тестировании и диагностике.

Высокая доля поздних диагнозов означает, что многие люди не получают жизненно важную антиретровирусную терапию и медицинскую помощь своевременно. Это повышает риск развития СПИДа, смертельных исходов и дальнейшей передачи ВИЧ.

Авторы исследования призывают к срочным действиям по расширению и внедрению тестирования, включая более широкий доступ к самотестированию.

«Цель прекратить эпидемию СПИДа как угрозу общественному здоровью к 2030 году остается достижимой, но только если Европейский регион начнет действовать уже сейчас, ликвидируя разрыв в тестировании», — утверждают эксперты.



Напомним, 1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом.

Тема в этом году — «От вызовов к преобразованиям в реагировании на ВИЧ». В своем послании по случаю Дня Генеральный секретарь ООН напоминает о достигнутом за последние десятилетия прогрессе. Однако предупреждает, что для многих по всему миру кризис продолжается, а сокращение ресурсов и услуг ставит под угрозу «жизни людей и с таким трудом достигнутые успехи».

В Кыргызстане, по данным на 1 октября 2025 года, зарегистрировано около 15,2 тысячи случаев ВИЧ.