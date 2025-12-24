После убийства ученика в Подмосковье в школах Кыргызстана усилили профилактику

После случившегося в Подмосковье в школах Кыргызстана усилили профилактическую работу. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщила начальник отдела Службы общественной безопасности МВД КР, полковник милиции Нуржан Адылова.

По ее словам, в Бишкеке и Чуйской области представители МВД ежемесячно приезжают в школы, разговаривают с администрацией, уточняют, чем помочь и контролируют работу инспекторов по делам несовершеннолетних.

Читайте по теме В элитной школе в Подмосковье подросток напал с ножом на учащихся. Есть погибший

«Иногда выявляют недоработки, но мы стараемся оказать содействие и помочь. Сейчас объезжаем каждую школу и уточняем, какая помощь нужна. Но усилий одной милиции недостаточно. Нужно чтобы подключались и другие госорганы, особенно родители», — сказала Нуржан Адылова.

Напомним, 16 декабря в Успенской школе в Подмосковье подросток Тимофей К. ранил охранника и убил 10-летнего ученика четвертого класса Кобилджона Алиева. Перед нападением он спрашивал ребят в школе, кто они по национальности. На Тимофее К. была экипировка с надписями, отсылающими к массовым убийствам.

Подростку предъявили обвинения по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство». Он арестован по решению суда.

Кобилджон Алиев, гражданин Таджикистана, получил смертельное ранение.