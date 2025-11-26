15:47
Общество

Более 15 тысяч случаев ВИЧ зарегистрировано в Кыргызстане

В Кыргызстане, по данным на 1 октября 2025 года, зарегистрировано 15 тысяч 183 случая ВИЧ. Об этом сообщает Республиканский центр укрепления здоровья и массовой коммуникации.

По его данным, более 60 процентов — люди 20-39 лет, то есть молодые, социально активные граждане. Большая часть случаев выявляется в Бишкеке и Чуйской области. Основной путь передачи половой, что подчеркивает важность открытого и честного разговора о сексуальном здоровье, безопасном поведении и ответственности за свое будущее.

В стране по-прежнему фиксируется позднее выявление ВИЧ, а значит, теряется драгоценное время на лечение и сохранение здоровья. Но сегодня тестирование на ВИЧ доступно каждому: быстро, конфиденциально, бесплатно для определенных граждан.

«Знание своего ВИЧ-статуса — первый шаг к профилактике и лечению. Мы призываем всех пройти тестирование и воспользоваться доступными ресурсами для медицинской помощи и поддержки», — цитирует РЦУЗ директора Республиканского центра по контролю за гемоконтактными вирусными гепатитами и ВИЧ Умуткан Чокморову.

Своевременно начатое лечение позволяет людям с ВИЧ жить долгой и полноценной жизнью, создавать семьи, иметь здоровых детей и строить планы.

При эффективном лечении и подавленной (неопределяемой в крови) вирусной нагрузке ВИЧ не передается половым путем.

Ежегодно 1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом.
