Каждый месяц 80 новых случаев. В Кыргызстане растет число живущих с ВИЧ

В Кыргызстане ежемесячно выявляют более 80 новых случаев ВИЧ. Особую тревогу у экспертов вызывает рост доли полового пути передачи вируса. Министерство здравоохранения обеспокоено также увеличением ВИЧ среди граждан, находившихся в миграции, и иностранцев.
Эпидемия ВИЧВ отличие от глобальной тенденции по снижению заболеваемости ВИЧ, в Кыргызстане, как и в регионе Восточной Европы и Центральной Азии, за последние пять лет наблюдается ее рост.
По данным Республиканского центра по контролю за гемоконтактными вирусными гепатитами и ВИЧ (РЦКГВГиВИЧ) на 1 сентября 2025 года, в республике зарегистрировано 15 тысяч 83 случая ВИЧ, из которых 14,19 тысячи у кыргызстанцев.
ВИЧ выявляют в основном в возрастной категории 20-39 лет — 61 процент от всех зарегистрированных — то есть среди трудоспособного и социально активного населения. Среди лиц с ВИЧ преобладают мужчины — 63,1 процента.
Самый распространенный путь передачи — половой. Так, за последние пять лет среди новых выявленных лиц с ВИЧ доля полового пути увеличилась с 81 процента в 2019-м до 90 процентов в 2023-м. Доля инъекционного пути передачи снизилась с 12,6 процента в 2019-м до 2,4 процента в 2023-м.
Вертикальный путь передачи (от матери к ребенку) врачи практически взяли под контроль.
Вдали от родиныДополнительный фактор риска — массовая трудовая миграция. Сотни тысяч наших граждан находятся за пределами страны, где более высокий риск уязвимости к ВИЧ и инфекциям, передающимся половым путем. Основным направлением миграции остается Российская Федерация, где уровень распространенности ВИЧ один из самых высоких в регионе.
По словам представителя Республиканского центра по контролю за вирусными гепатитами и ВИЧ Чинаркуль Жумалиевой, при выявлении ВИЧ-инфекции проводится эпидрасследование. У граждан интересуются, были ли они в трудовой миграции, употребляют ли наркотики, получали ли медицинскую помощь, обращались ли к стоматологу и так далее.
«Этот опыт мог быть вчера или несколько лет назад, но факт в том, что люди сообщили о пребывании за рубежом именно с целью заработка. И 83 процента из них работали в России, — сказала она. — В РФ бесплатное лечение иностранцев не предусмотрено, но есть практика мягкой депортации — присылают уведомления, что дальнейшее пребывание человека в стране нежелательно. При этом могут указать какие-то другие причины, но уведомление обычно получают именно после того, как получен положительный тест на ВИЧ».
Если человек не уезжает, он лишается возможности получить легальную работу в России и не имеет полноценного доступа к услугам здравоохранения.
В 2023 году в КР провели биоповеденческое исследование среди трудовых мигрантов.
«Рискованное поведение для трудовых мигрантов, с их же слов, это обычное явление, поскольку человек живет в другой стране, вдали от семьи. Респонденты подтвердили, что они имели случайные половые связи (16-58 процента) и пользовались услугами коммерческого секса (3,2-22,6 процента). Имея проблемы со здоровьем, они не обращались за медицинской помощью, поскольку доступ ограничен. При этом респонденты продемонстрировали низкий уровень знаний о ВИЧ и бесплатном лечении, что говорит о необходимости проводить профилактику, информирование и расширять доступ к медуслугам», — подчеркнула Чинаркуль Жумалиева.
Одновременно растет число иностранных граждан, прибывающих в Кыргызстан в целях трудоустройства или обучения.
За восемь месяцев 2025 года диагностику на ВИЧ в КР прошли 41,6 тысячи иностранцев. У 41 из них выявили вирус.
За все время регистрации среди иностранных граждан ВИЧ выявили у 889 лиц, большинство из них — граждане России и Казахстана. Однако Чинаркуль Жумалиева заметила, что среди них есть и кыргызстанцы, которые ранее сменили гражданство. Еще часть иностранцев выехала из КР. 185 иностранных граждан получают в республике бесплатное лечение.
Дистанционный учетВ случае, если гражданин КР за рубежом узнал о наличии у него ВИЧ, есть возможность встать на дистанционный учет и получать лекарства из Кыргызстана.
Что для этого сделать?
В первую очередь связаться со специалистами РЦКГВГиВИЧ — по телефону, электронной почте или WhatsApp — и сообщить о результатах тестирования.
Специалисты свяжутся опять же по телефону или видеоконференции и проконсультируют человека о самой болезни, изменениях состояния и какую помощь он может получить.
Пациент может вернуться в КР и здесь получать лечение. Если такого желания или возможности нет, то, находясь в стране назначения, нужно сдать анализ на вирусную нагрузку и отправить его по WhatsApp специалистам в КР. Медики оценят состояние, проанализируют результаты анализа и поставят на учет — введут в систему электронного слежения, назначат препараты.
Всего дистанционно на учет взят 51 человек с ВИЧ. Для обеспечения непрерывности лечения, при поддержке доноров с 2023-го по 2025-й через службу доставки осуществлено более 1,1 тысячи отправок антиретровирусных препаратов для 400 лиц, живущих с ВИЧ.
Эксперты подчеркивают: случаи дискриминации все еще имеются, поэтому у многих граждан есть страх, что кто-то из окружения узнает о диагнозе.
«Трудовые мигранты обычно живут по несколько человек в квартире. Был случай, когда сожители увидели лекарства, прочитали об их назначении в интернете, и в результате человеку с ВИЧ пришлось съехать. Поэтому кому-то приходится скрывать диагноз, но некоторые открыто рассказывают о своем состоянии», — рассказала 24.kg Чинаркуль Жумалиева.
Она отметила, что большинство ВИЧ-позитивных в КР привержены лечению. Однако есть и «потеряшки», которые бросили лечение, и врачи не могут их найти.
Ограниченный доступ к диагностике и лечению, сокрытие диагноза, перерывы в терапии — все это приводит к ухудшению состояния здоровья и увеличению риска распространения ВИЧ.
Если у беременной с ВИЧ вирусная нагрузка неопределяемая благодаря правильной антиретровирусной терапии, то риск передачи ВИЧ ребенку при беременности и родах становится минимальным. Ребенок в большинстве случаев рождается здоровым.
Это не стыдноДля преодоления эпидемии ВИЧ, по словам экспертов, нужно усиливать профилактику. К сожалению, половое воспитание молодежи не проводят на должном уровне. О безопасном сексе подрастающему поколению не рассказывают — стыдно (уят). РЦКГВГиВИЧ планирует в 2026 году разработать учебный модуль для учителей школ, чтобы они информировали о ВИЧ старшеклассников.
«Сейчас по сути мы тушим пожар. Люди уже живут с ВИЧ, и мы тратим средства, усилия и все остальное, чтобы обеспечивать им качественную жизнь. А нужно, чтобы люди не заражались», — заметила Чинаркуль Жумалиева.
Кроме того, надо расширять тестирование на ВИЧ. Помимо сдачи венозной крови на анализ, есть возможность сделать тест по слюне и экспресс-тест по капле крови. Заказать его можно через сайт hivtest.kg.
По данным Минздрава, остается высокой доля поздней диагностики — 50 процентов среди новых случаев ВИЧ.
Чтобы оставаться здоровым, медики советуют соблюдать все меры предосторожности, в том числе и правильное половое поведение.
Кстати, по закону и из моральных соображений положено предупреждать полового партнера о своем ВИЧ-статусе. Но многие этого не делают.
В УК КР предусмотрена статья об уголовной ответственности за преднамеренное заражение ВИЧ. По ней, отмечают специалисты, ни один человек в стране к ответственности не привлекался.
Вопрос по лекарствам......один из важных в борьбе с ВИЧ.
За последние 10 лет государство последовательно увеличивает долю национального финансирования в ответных мерах на ВИЧ.
Тем не менее остаются отдельные препараты и медизделия, которые по техническим или регуляторным причинам пока недоступны для закупки внутри страны и продолжают поступать через международные закупочные платформы или с поддержкой партнеров.
Для систематического перехода к полному государственному финансированию разработана Дорожная карта устойчивости к Программе по преодолению ВИЧ и гемоконтактных вирусных гепатитов на 2026-2030 годы. Документ пока не утвержден.