Каждый месяц 80 новых случаев. В Кыргызстане растет число живущих с ВИЧ

В Кыргызстане ежемесячно выявляют более 80 новых случаев ВИЧ. Особую тревогу у экспертов вызывает рост доли полового пути передачи вируса. Министерство здравоохранения обеспокоено также увеличением ВИЧ среди граждан, находившихся в миграции, и иностранцев.

Эпидемия ВИЧ

С 2019-го по 2024-й зарегистрированное число случаев ВИЧ в КР увеличилось в 1,5 раза.

В отличие от глобальной тенденции по снижению заболеваемости ВИЧ, в Кыргызстане, как и в регионе Восточной Европы и Центральной Азии, за последние пять лет наблюдается ее рост.

По данным Республиканского центра по контролю за гемоконтактными вирусными гепатитами и ВИЧ (РЦКГВГиВИЧ) на 1 сентября 2025 года, в республике зарегистрировано 15 тысяч 83 случая ВИЧ, из которых 14,19 тысячи у кыргызстанцев.

Фото из презентации РЦКГВГиВИЧ

Самый распространенный путь передачи — половой. Так, за последние пять лет среди новых выявленных лиц с ВИЧ доля полового пути увеличилась с 81 процента в 2019-м до 90 процентов в 2023-м. Доля инъекционного пути передачи снизилась с 12,6 процента в 2019-м до 2,4 процента в 2023-м.

Вертикальный путь передачи (от матери к ребенку) врачи практически взяли под контроль.

Вдали от родины

Дополнительный фактор риска — массовая трудовая миграция. Сотни тысяч наших граждан находятся за пределами страны, где более высокий риск уязвимости к ВИЧ и инфекциям, передающимся половым путем. Основным направлением миграции остается Российская Федерация, где уровень распространенности ВИЧ один из самых высоких в регионе.

По словам представителя Республиканского центра по контролю за вирусными гепатитами и ВИЧ Чинаркуль Жумалиевой, при выявлении ВИЧ-инфекции проводится эпидрасследование. У граждан интересуются, были ли они в трудовой миграции, употребляют ли наркотики, получали ли медицинскую помощь, обращались ли к стоматологу и так далее.

Анализ показал: за последние пять лет от 40 до 45 процентов выявленных ВИЧ-позитивных имели опыт трудовой миграции.

«Этот опыт мог быть вчера или несколько лет назад, но факт в том, что люди сообщили о пребывании за рубежом именно с целью заработка. И 83 процента из них работали в России, — сказала она. — В РФ бесплатное лечение иностранцев не предусмотрено, но есть практика мягкой депортации — присылают уведомления, что дальнейшее пребывание человека в стране нежелательно. При этом могут указать какие-то другие причины, но уведомление обычно получают именно после того, как получен положительный тест на ВИЧ».

Если человек не уезжает, он лишается возможности получить легальную работу в России и не имеет полноценного доступа к услугам здравоохранения.

Среди других стран, где работали граждане КР, у которых обнаружили ВИЧ, — Казахстан, Турция, Узбекистан, Китай, Таджикистан, Индия и другие.

Фото из презентации РЦКГВГиВИЧ

В 2023 году в КР провели биоповеденческое исследование среди трудовых мигрантов.

«Рискованное поведение для трудовых мигрантов, с их же слов, это обычное явление, поскольку человек живет в другой стране, вдали от семьи. Респонденты подтвердили, что они имели случайные половые связи (16-58 процента) и пользовались услугами коммерческого секса (3,2-22,6 процента). Имея проблемы со здоровьем, они не обращались за медицинской помощью, поскольку доступ ограничен. При этом респонденты продемонстрировали низкий уровень знаний о ВИЧ и бесплатном лечении, что говорит о необходимости проводить профилактику, информирование и расширять доступ к медуслугам», — подчеркнула Чинаркуль Жумалиева.

Одновременно растет число иностранных граждан, прибывающих в Кыргызстан в целях трудоустройства или обучения.

Фото из презентации РЦКГВГиВИЧ

За восемь месяцев 2025 года диагностику на ВИЧ в КР прошли 41,6 тысячи иностранцев. У 41 из них выявили вирус.

За все время регистрации среди иностранных граждан ВИЧ выявили у 889 лиц, большинство из них — граждане России и Казахстана. Однако Чинаркуль Жумалиева заметила, что среди них есть и кыргызстанцы, которые ранее сменили гражданство. Еще часть иностранцев выехала из КР. 185 иностранных граждан получают в республике бесплатное лечение.

Дистанционный учет

В случае, если гражданин КР за рубежом узнал о наличии у него ВИЧ, есть возможность встать на дистанционный учет и получать лекарства из Кыргызстана.

Что для этого сделать?

В первую очередь связаться со специалистами РЦКГВГиВИЧ — по телефону, электронной почте или WhatsApp — и сообщить о результатах тестирования.

Специалисты свяжутся опять же по телефону или видеоконференции и проконсультируют человека о самой болезни, изменениях состояния и какую помощь он может получить.

Пациент может вернуться в КР и здесь получать лечение. Если такого желания или возможности нет, то, находясь в стране назначения, нужно сдать анализ на вирусную нагрузку и отправить его по WhatsApp специалистам в КР. Медики оценят состояние, проанализируют результаты анализа и поставят на учет — введут в систему электронного слежения, назначат препараты.

Лекарства можно получить через доверенное лицо (родственника, друга и так далее), которое передаст препараты, или посылкой через службу доставки. Препараты выдают на период до 12 месяцев.

Всего дистанционно на учет взят 51 человек с ВИЧ. Для обеспечения непрерывности лечения, при поддержке доноров с 2023-го по 2025-й через службу доставки осуществлено более 1,1 тысячи отправок антиретровирусных препаратов для 400 лиц, живущих с ВИЧ.

Эксперты подчеркивают: случаи дискриминации все еще имеются, поэтому у многих граждан есть страх, что кто-то из окружения узнает о диагнозе.

«Трудовые мигранты обычно живут по несколько человек в квартире. Был случай, когда сожители увидели лекарства, прочитали об их назначении в интернете, и в результате человеку с ВИЧ пришлось съехать. Поэтому кому-то приходится скрывать диагноз, но некоторые открыто рассказывают о своем состоянии», — рассказала 24.kg Чинаркуль Жумалиева.

Она отметила, что большинство ВИЧ-позитивных в КР привержены лечению. Однако есть и «потеряшки», которые бросили лечение, и врачи не могут их найти.

Ограниченный доступ к диагностике и лечению, сокрытие диагноза, перерывы в терапии — все это приводит к ухудшению состояния здоровья и увеличению риска распространения ВИЧ.

При соблюдении режима лечения у пациентов нулевая вирусная нагрузка, то есть они не представляют опасности для своих партнеров.

Если у беременной с ВИЧ вирусная нагрузка неопределяемая благодаря правильной антиретровирусной терапии, то риск передачи ВИЧ ребенку при беременности и родах становится минимальным. Ребенок в большинстве случаев рождается здоровым.

Это не стыдно

Для преодоления эпидемии ВИЧ, по словам экспертов, нужно усиливать профилактику. К сожалению, половое воспитание молодежи не проводят на должном уровне. О безопасном сексе подрастающему поколению не рассказывают — стыдно (уят). РЦКГВГиВИЧ планирует в 2026 году разработать учебный модуль для учителей школ, чтобы они информировали о ВИЧ старшеклассников.

«Сейчас по сути мы тушим пожар. Люди уже живут с ВИЧ, и мы тратим средства, усилия и все остальное, чтобы обеспечивать им качественную жизнь. А нужно, чтобы люди не заражались», — заметила Чинаркуль Жумалиева.

Кроме того, надо расширять тестирование на ВИЧ. Помимо сдачи венозной крови на анализ, есть возможность сделать тест по слюне и экспресс-тест по капле крови. Заказать его можно через сайт hivtest.kg.

По данным Минздрава, остается высокой доля поздней диагностики — 50 процентов среди новых случаев ВИЧ.

Чем раньше поставлен диагноз и начато лечение, тем лучше будет качество жизни у человека и безопаснее он для других.

Чтобы оставаться здоровым, медики советуют соблюдать все меры предосторожности, в том числе и правильное половое поведение.

Кстати, по закону и из моральных соображений положено предупреждать полового партнера о своем ВИЧ-статусе. Но многие этого не делают.

В УК КР предусмотрена статья об уголовной ответственности за преднамеренное заражение ВИЧ. По ней, отмечают специалисты, ни один человек в стране к ответственности не привлекался.

Вопрос по лекарствам...

...один из важных в борьбе с ВИЧ.

За последние 10 лет государство последовательно увеличивает долю национального финансирования в ответных мерах на ВИЧ.

На сегодня, по данным Минздрава, более 80 процентов лекарств и медицинских изделий для лечения ВИЧ закупают за счет государственного бюджета.

Тем не менее остаются отдельные препараты и медизделия, которые по техническим или регуляторным причинам пока недоступны для закупки внутри страны и продолжают поступать через международные закупочные платформы или с поддержкой партнеров.

Для систематического перехода к полному государственному финансированию разработана Дорожная карта устойчивости к Программе по преодолению ВИЧ и гемоконтактных вирусных гепатитов на 2026-2030 годы. Документ пока не утвержден.