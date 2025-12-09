Заражаться можно без конца. Медик о росте ОРВИ и гриппа в КР

Начальник управления департамента профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора Динара Оторбаева призвала в эфире «Биринчи радио» соблюдать меры профилактики в связи с ростом заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом.

Она напомнила, что за последнюю неделю по республике официально зарегистрировано более 42,5 тысячи случаев ОРВИ и гриппа.

«Для 7-миллионого населения 42 тысячи заболевших — это мало. Более 70 процентов заболевших — дети, но взрослые тоже болеют, именно они приносят инфекцию домой с работы или улицы и заражают детей», — сказала Динара Оторбаева.

Она добавила: многие жалуются, что только выздоровели, но снова заболели.

«Важно соблюдать правила профилактики, но очень многие люди этого не делают. В итоге человек, переболев одним видом респираторного вируса, общаясь с больным со схожими симптомами, может заразиться другим видом. Если не соблюдать меры предосторожности, то можно без конца заражаться, и кажется, как будто болеешь месяц-два», — пояснила Динара Оторбаева.

Она призвала граждан пользоваться антисептиками, мыть руки, промывать нос, носить маски. «Эти элементарные вещи мы позабыли со времен пандемии коронавируса. Но они должны всегда соблюдаться, потому что видов респираторных вирусных инфекций очень много», — подчеркнула представитель департамента.

Из-за роста заболеваемости в Бишкеке откроют дополнительные койки и мобильные клиники. Для разгрузки приемного отделения городской детской больницы поручено направить 10 педиатров из первичного звена для временной работы в стационаре.

Часть детсадов закрыто на карантин, а часть школ перешли на онлайн-обучение.